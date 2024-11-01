順心牙科獲得LANAP專業認證 顛覆性使用激光技術有效無創治療重度牙周病

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順心牙科最新引進高科技LANAP (Laser-Assisted New Attachment Procedure)激光治療設備，為廣大牙周病病患提供更先進有效的治療手段。LANAP專

為治療中度至重度牙週病而設計。與傳統牙週病治療方式相比，LANAP技術無需通過手術切開校菌感染的牙齦組織，從而避免了大範圍的傷口和漫長的恢復期。LANAP激光牙週治療技術利用激光雷射徹底清潔受感染區域，隨後使用刮刀去除深層牙結石。激光不僅能有效清除病灶，還能刺激細胞再生，促進快速癒合，為患者帶來更加舒適的治療體驗。

由於其非侵入式的特性，傷口面積小，無需縫合，顯著縮短了恢復時間並提高了手術成功率。

牙周病往往被患者忽視，其對人體的危害可大可小。牙周病成因是沒有好好清潔護理牙齒。細菌侵入導致牙齦發炎，任由炎症發生，導致牙齒周邊的韌帶和骨骼被破壞。 最後演變成牙周病。 目前的研究表明，患有牙周病與罹患心臟病 有關聯，因此科學家發現這兩種疾病之間發生相同類型的炎症。因此，專家建議患有心臟病的人應該接受牙周病檢測 。而牙周病是由牙齒周圍的細菌聚集引起的，這會導致牙齒周圍的骨骼和牙齦的破壞，安全起見必須由牙周病專家治療，採用各種治療方案來清除牙齦深處的細菌，比如深層清潔和手術。

值得一提的是，LANAP激光牙周治療已獲得美國食品與藥物管理局（FDA，Food and Drug Administration）的認證，證明其能有效治療中度至重度牙周（牙齦）疾病。然而，操作激光仍需謹慎，醫生必須準確判斷適當的激光類型。因此，考慮進行LANAP治療的患者，務必選擇受過專業訓練和認證的醫生。順心牙科的張國順醫師是法拉盛 地區少數獲得LANAP專業認證的醫師之一，能為患者提供安全且有效的治療選擇。

張國順牙醫博士擁有多年的植牙手術和隱形矯正經驗，提醒各界，牙齒的保健是與身體健康息息相關的，如蛀牙、牙齦炎、牙周炎和牙齒鬆動，除了有些疼痛帶來的不適之外，另會逐漸影響消化、胃腸等系統，而耗損了整體健康。

順心牙科診所主治:綜合牙科檢查、洗牙、牙周病、抽神經、美容補牙、牙套、牙橋、人工植牙/微創植牙、立即性植牙、全口重建植牙、活動/固定假牙植牙、補骨手術，接受多種保險，自費者有特價優惠。電話:718-321-8006(通國、英、粵語)，新地址:136-33 37th Ave. #5C Flushing (復興大廈)，周三、日休息。