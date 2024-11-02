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專家指導如何申請理想大學：11月16日升學講座報名中

紐約訊
特邀名校招生官曾翎毓(左)、明星高中升學指導員王稚鶴(中)及常春藤盟校大學生黃維祥(右)，分享申請大學的法寶。世界日報／提供
特邀名校招生官曾翎毓(左)、明星高中升學指導員王稚鶴(中)及常春藤盟校大學生黃維祥(右)，分享申請大學的法寶。世界日報／提供

世界日報將於11月16日(六)下午1點30分於法拉盛喜來登飯店7樓，舉辦「升大學教育講座」，幫助大家在升學道路上獲得關鍵資訊和實用指導。升學講座邀請邀請了三位不同領域講師，分享他們的專業見解和寶貴經驗，歡迎民眾參考文末網址，線上報名參加。

隨著大學申請季節的到來，許多家長和學生開始感受到升學壓力。在這個重要時刻，了解最新的申請趨勢、時間規劃及如何在競爭激烈的申請過程中脫穎而出，對於即將升入大學的學生至關重要。世界日報特邀三種不同領域的講師，為升學之路指點迷津。

曾翎毓(Tiffany Tzeng)，是紐約大學(NYU)招生總監，擁有賓州大學華頓商學院教育碩士學位的背景。她涵蓋加州大學、康乃爾大學等名校的招生團隊的經驗。在本次講座中，她將為大家帶來「美國大學申請：時間規劃解析與最新趨勢內幕指南」。她將深入解析美國大學的招生流程，並分享招生官如何評估申請材料的寶貴資訊。對於在高中四年期間如何打造強有力的學術背景、課外活動參與以及領導力的培養，她也會給予具體的建議。

王稚鶴(Jeremy Wang)，是湯森哈理斯高中的雙語輔導教師暨升學指導員，長期協助學生準備大學申請。王稚鶴將主講「如何申請理想的大學」，他將介紹如何針對不同類型的大學進行準備。此外，他還會詳細講解申請大學的流程及材料，包括擇優錄取的標準和如何準備獎學金與助學金申請。對於即將畢業的2025屆學生，他還會解析最新的申請政策和變化，幫助學生為即將到來的申請做好萬全準備。

黃維祥(Steven Huang)，現為哥倫比亞大學經濟系的學生，將分享他成功申請名校的經驗與秘訣。作為一名學術成績優異的學生，他將探討如何在申請過程中展現自我，並分享撰寫個人陳述的技巧。此外，黃維祥將分享他在打造學術和課外活動背景方面的心得，並且給予即將申請大學的學生們寶貴的建議，幫助他們在激烈的競爭中脫穎而出。

無論您是準備申請美國名校的學生，還是為孩子的升學之路提供支持的家長，本次講座都將為您提供實用建議和策略，帶您深入了解申請流程中的每個環節，從選擇大學到準備材料再到面試策略，確保您在升學路上有足夠的準備和信心。此次機會難得，無論您身處哪個申請階段，都能在講座中找到對自己有幫助的資訊。名額有限，歡迎提前免費報名：https://bit.ly/edu1116

11月16日免費講座助力升學：深入解析大學申請流程與技巧。世界日報／提供
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