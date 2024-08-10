韓氏中醫「平衡中藥」正確利用平衡中藥 助人健康長壽

平衡中藥創始人韓惠光集其營養病理學的背景首創以清理、營養、調養三角鼎力的平衡中藥幫助病人遠離癌症 。其中清理與調養不可以顛倒前後，必須先清理後調養。要先將各種病毒清出體外然後調養的補藥才能加強好細胞的重生，恢復內臟功能達到健康長壽的目的。

1980 年代韓氏集其西方病理學Dietetic 配合深耕中藥精華，首創以清理、調養與營養 三角鼎力的“平衡中藥”。在確認患者病情細節後，先清理病源毒素然後中藥調補正常細胞，使恢復正常功能，再配合日常正確飲食攝取。才能達到真正健康的目的。兩者前後不可以顛倒混析，必須先清後補，如果先補會補強了病毒 反史病情加重。調養與營養區分也不同，調養是利用中藥針對體內五臟六腑進行功能修復，營養是指日常三餐飲食攝取，三者息息相關必須適當配合才能確保健康。每天必須睡眠、情緒、精力正常、大小排泄正常，日子才過的舒坦安全。

韓氏真誠建議身體不適時，要先西醫確診檢驗治療，如無效再尋求中藥清理調養，1980 年春天韓氏與ＦＤＡ 律師確定法律規定後，在洛杉磯 的Rosemead 開啟了第一所專業營養中藥諮詢公司。因為藥效明顯病人反應良好，前後西醫檢驗報告也顯示進步，因此每天人滿為患。同時也累積了許多寶貴經驗與方劑，根本清除病源救助了許多西醫認為只有數月存活其的患者重獲正常生活（可參考Google ：韓惠光專欄），歡迎免費個別諮詢．路遠病重者可以微信 語音諮詢或電腦email 溝通．Emil: [email protected] or 微信溝通，平衡中藥 ID：hains2689, 電話917-838-2579 請留言，速復回電。誠徵有緣助理。