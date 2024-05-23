林肯中心「城市之夏」藝術節回歸！ 2024年6月12日至8月10日

持續整個夏天，超過 200 場免費活動，林肯中心備受期待的大型藝術節「城市之夏」再回歸！ 三個月的時間集結世界各地數千名藝術家，跨越多維文化歷史，為這座城市帶來多姿多彩的夏季狂歡。 古典音樂、舞蹈表演、嘻哈音樂、露天電影、單口喜劇 、演唱會、迪斯科舞會、兒童與家庭活動等應有盡有。 今年更是首次引入了突破藝術與科技界限的「夢想機器體驗」以及提供多樣美食的小吃夜市。 「林肯中心節日管弦樂團」將以全新面貌與公眾見面，並首演作曲家黃若的互動性作品。 活動的種類和重點如下，趕快收藏起來！

✦ 紐約人盡情搖擺的舞池 ✦

免費

10英尺的超大迪斯科球和紐約最火熱、最大的室外舞池無疑已成為「城市之夏」的一大標誌。 藝術節期間每周都將舉辦社交舞活動，涵蓋各種流派和風格，每一場都以 DJ 組合和舞步教學開始，讓您迅速融入其中。 無論是搖擺爵士樂 、薩爾薩舞、迪斯科、探戈、雷鬼，還是印度 傳統舞蹈、排舞、布魯斯、嘻哈，不妨帶上朋友或獨自前來結識新朋友，在舞池中邁出今年夏天的第一步，盡情舞動吧！

6月13日至8月8日 每周約兩場

林肯中心廣場噴泉周圍大舞池

✦ 夢想機器體驗 藝術與科技碰撞 ✦

免費或隨意支付（建議票價$15，最低$5）

「夢想機器體驗」源自於藝術家 Nona Hendryx的構想，由林肯中心委約帶來了突破藝術與科技界限的全新體驗。 「夢想機器體驗」將分為三個部分在園區的多個空間進行：

Bina4是一個由人工智慧驅動的人形機器人，她將在大衛·魯賓斯坦中庭（David Rubenstein Atrium）的非洲未來花園中與來賓展開多場深度對話;

在林肯中心的所有戶外空間使用手機應用程式The Bridge，跟隨 Nona Hendryx的虛擬形象 Cyboracle 踏上穿越時空的沉浸式AR之旅;

在大衛·格芬廳的格裡芬人行道工作室（Griffin Sidewalk Studio， David Geffen Hall），您將有機會佩戴上VR 設備，體驗由 Nona Hendryx 構思、XR 藝術家 Sutu 設計的五款交互遊戲或傳奇藝術家化身的虛擬表演。

6月12日至6 月30日

VR 體驗需提前購票，採用隨意支付制，其餘活動免費

林肯中心全園區

✦ 林肯中心節日管弦樂團 ✦

隨意支付（建議票價$35，最低$5）

林肯中心節日管弦樂團在音樂總監喬納森·海沃德（Jonathon Heyward）的帶領下將啟動激動人心的首個樂季，帶來首演和全新委約的作品以及永恆的經典曲目。 該樂團的前身是莫札特音樂節管弦樂團，由世界級音樂家組成，他們全年以獨奏家、室內樂演奏家以及林肯中心和全球其他樂團樂手的身份進行表演。 林肯中心節日管弦樂團每年夏天都會在林肯中心「城市之夏」期間聚集在一起，慶祝和分享古典音樂的標誌性作品，並讓新音樂或重見天日的遺珠加入對話。 所有座位均可隨意選擇價格購買。

7月23、24日的林肯中心節日管弦樂團開幕音樂會將首演華人作曲家黃若的互動作品《浮聲之城》（City of Floating Sounds），該作品將音樂和技術與移動應用程式支援的音景和現場表演融為一體，邀請每一位觀眾與周圍環境和彼此建立聯繫，創造一次獨一無二的古典音樂會體驗。 此外，在正式開幕前還新增一場史無前例的「群眾創作的音樂會」作為預熱，當晚的節目將由觀眾現場投票決定。

7月20日至8月10日 共 13 場

大衛·格芬廳吳蔡劇場

（Wu Tsai Theater, David Geffen Hall）

✦ BAAND Together 舞蹈節 ✦

隨意支付（建議票價$35，最低$5）

連續五個夜晚，五個最具代表性的紐約舞蹈團——Ballet Hispánico、Alvin Ailey美國舞蹈劇院、美國芭蕾舞劇院、紐約城市芭蕾舞團和哈萊姆舞蹈劇院——再度聯手，重聚在一個舞臺上。 今年，觀眾將移步到室內，欣賞由各團藝術總監共同策劃的五場備受喜愛的精彩節目，包含了最受歡迎的劇碼。 每天下午，其中一家舞團還將主持免費舞蹈工坊，為所有年齡段參與者帶來各自獨特的舞蹈教學。

7月30日至8月3日

免費舞蹈工坊每日 5：00 PM在大衛·格芬廳的大堂 LeFrak Lobby， David Geffen Hall

演出每晚 7：30 PM在大衛·寇克劇院 The. David H. Koch Theater

✦ 印度文化周 ✦

免費或隨意支付（建議票價$35，最低$5）

通過為期五天的系列活動來慶祝印度文化的美和活力，展示該國的音樂、舞蹈、藝術、美食等，讓觀眾沉浸在一系列突顯印度文化景觀深度的活動中。 其中，屢獲殊榮的國際舞蹈團阿卡什·奧德瑞舞團（Aakash Odedra Company）將登陸玫瑰劇場（Rose Theater）帶來《無徑之徑》（Samsara）的美國首演，該舞蹈作品靈感來自中國經典小說《西遊記》，由印度裔英國籍舞蹈家阿卡什·奧德瑞和中國舞者胡沈員合作編排演繹，追溯了我們在尋找更高自我時所採取的前進和後退的步伐。 《輪迴》從佛教哲學的核心出發，探索了81種障礙和6種可能阻礙我們前進的心理狀態，史詩般的神話故事與個人經歷和軼事融合在一起。 除了《輪迴》採用隨意支付制度售票，其他活動皆為免費，包括喜劇之夜、舞蹈表演、社交舞會、靜音迪斯科、文學分享、樂隊表演、瑜伽練習等。

7月10日至7月14日 每日均有活動

林肯中心多個場地

✦ 靜音迪斯科廣場舞 ✦

免費

當夜幕降臨，來到「城市之夏」參加靜音迪斯科廣場舞已成為每年夏天廣受歡迎的新潮流，戴上高保真耳機、踏上紐約最大的戶外舞池，與朋友們一起在夜晚的DJ表演中享受戶外蹦迪的樂趣。 今年有超過30 場舞會可供選擇，包括 DJ Ultra Naté 的迪斯科舞廳、Eyal Vilner 大樂隊的無聲搖擺、坎比亞舞和嘻哈之夜、流行的 Papi Juice 合集、LGBTQIA+ 驕傲月的慶祝活動、為期一周的印度傳統和當代音樂、globalFEST 的世界派對等等。

6月12日至8月10日 每周有3至4場

林肯中心廣場噴泉周圍大舞池

✦ 地下單口喜劇 ✦

免費

林肯中心園區地下通向車庫的 Jaffe Drive 是一個寬敞的無障礙坡道，8 場風雨無阻的單口喜劇系列將在此舉行，享受到曼哈頓下城喜劇俱樂部的歡笑，但是不需要承受兩杯飲品的最低消費...... 每個週三，喜劇表演藝術非營利組織 NYLaughs 的創始人 Suzette Simon 將邀請紐約市 最犀利的新晉喜劇演員，策劃一系列免費且真正的地下之夜。 未來幾周完整陣容會在網站持續更新。

6月19日至8月7日 每週三晚 8 點

The Underground at Jaffe Drive

✦ 地下爵士樂 ✦

免費

無論是傳奇表演者傳統上磨練技藝的地下俱樂部，還是作為時髦人群中的行話，爵士樂的地下傳統都是歷史中重要而持久的一部分。 連續第三個夏天，林肯中心的爵士樂回歸其根源，每周在廣場地下的Jaffe Drive舉行地下爵士周日音樂會系列。 由無與倫比的林肯中心爵士樂團隊策劃（Jazz at Lincoln Center），精心挑選的後起之秀樂器演奏家和歌手將聚集在這個快閃酒吧和表演舞臺上，為觀眾帶來歡樂。

6月23日至8月4日 每周日晚 6 點

The Underground at Jaffe Drive

✦ 露天電影節 ✦

免費

林肯中心電影協會 （Film at Lincoln Center） 是紐約電影節的舉辦地，也是世界上最受尊敬的全年電影節、回顧展、新上映和修復影片的放映場所之一，作為「城市之夏」的一部分，它從影院擴展出來，在星空下提供令人興奮的免費戶外電影放映。 在 6 月和 7 月的指定週四、週五的五個晚上，紐約人將在 Damrosch Park 的大螢幕上欣賞林肯中心電影協會策劃的精選影片。 高品質的放映、充足的座位將為觀眾提供超值和舒適的體驗，現場還有供應爆米花和飲料哦！

6月13日至7月25日共 5 場

Damrosch Park

✦ “幸福的藝術”系列活動 ✦

免費

藝術有療癒的力量。 紐約長老會醫院和林肯中心聯手打造了一個快閃健康工作室，利用藝術的力量來調動身心和精神。 在 6 月 15 日至 7 月 20 日期間，每週六早上在大衛·格芬廳您可參加一系列免費工作坊，獲取令人感覺良好的內啡肽開啟您的週末。 所有年齡和能力水平的參與者都將在訓練有素的教練的指導下，通過基於運動的課程和溫和的冥想進行引導，鼓勵大家動起來、集中精神，感受自己身體的能量！

6月15日至7月20日 每週六上午

大衛·格芬廳的格裡芬人行道工作室

Griffin Sidewalk Studio, David Geffen Hall

✦ 為兒童、青少年和家庭準備的活動 ✦

免費

為所有年齡段的兒童、青少年和家庭提供免費、充滿樂趣和陽光的表演和活動。 每週三您可以參加紐約公共表演藝術圖書館帶來的戶外故事時間，每週六觀看一系列精彩的表演。 7月6日的「大雨傘日」（Big Umbrella Day），歡迎兒童、青少年和家庭觀看為神經多樣性受眾而設計的節目。 此外，園區內引人入勝的教育活動、充滿活力的音樂會和表演將使每個人整個夏天都盡興而歸！

6月12日至8月10日 數十場活動

林肯中心多個場地

關於活動的門票預訂

“城市之夏”音樂節的大多數活動都是免費入場，先到先得

免費表演及活動也將提供有限的快速通道（Fast Track）預定，將獲得活動優先入場的權利。 預定從6月10日起，每週一中午12：00開放當周的演出及活動。 網址： LincolnCenter.org/FastTrack

*快速通道不適用於部分活動，請前往各自活動頁面查看詳情

部分室內表演，包括上述提到的夢想機器 VR 體驗、林肯中心節日管弦樂團、BAAND Together 舞蹈節都採用票價隨意支付的方式，公眾可自行選擇票價購票，最低5美元。 所有采用票价随意支付制度售票的场次现已开放售票。

直達活動官網

summerforthecity.org

林肯中心園區地圖

今年的「城市之夏」期間，林肯中心的Damrosch Park每晚5 點至 10 點將開放美食夜市，提供更多品類且實惠的飲食選擇，記得去打卡哦！