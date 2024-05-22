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2024年紐約韓國食品博覽會K-Food Fair (B2B) 5月29至30日在Teaneck Marriott at Glenpointe酒店盛大舉行

紐約訊

紐約市，這個全球商業和文化的交匯點，將於2024年5月29日至30日，迎來一場特別的盛會——韓國食品博覽會K-Food Fair (B2B)。這場在Teaneck Marriott at Glenpointe酒店舉辦的活動，不僅是一次商業交流的機會，更是一次文化的盛宴。來自世界各地的食品行業專業人士將齊聚一堂，共同探索韓國食品和飲料的最新創新趨勢，如有興趣，請立即註冊申請www.koreanfoodfair2024.com/attend。

本次博覽會將展示韓國食品製造商的前沿產品，並提供一個獨特的平臺，讓參展商和買家進行交流。參加者將有機會與韓國的領先食品製造商建立聯繫，這不僅有助於他們探索新的業務機會，還能將最新的韓國美食趨勢帶回自己的企業。此外，透過嚴格的審核流程，確保所有參與者都是食品行業的合格買家，這包括經銷商、批發商、零售商、進口商以及食品服務提供商。

為了確保活動的高效和專業，主辦方提供了一個全面的註冊和審核系統。有意參加的公司可以通過官方網站進行申請，並在活動期間享受行程安排和房間分配服務。這些服務旨在為參與者提供便利，讓他們能夠專注於商業對話和合作夥伴關係的建立。

K-Food Fair (B2B)不僅是一個商業活動，它還是一個文化交流的平臺。參與者將有機會品嚐到各種韓國美食，並深入瞭解韓國飲食文化的多樣性。這是一個不容錯過的機會，對於那些尋求將韓國食品趨勢融入自己業務的企業來說，將是一次寶貴的學習和成長的機會。

隨著全球食品市場的不斷變化，K-Food Fair (B2B)提供了一個及時瞭解市場動態的平臺。參與者將能夠直接從韓國食品行業的專家那裡獲得洞察力，並將這些知識應用到自己的業務策略中。對於那些渴望在競爭激烈的市場中脫穎而出的公司來說，這是一個難得的機會。

總的來說，2024年紐約韓國食品博覽會K-Food Fair (B2B)將是一個集商業洞察、文化體驗和專業發展於一體的活動。它將為參與者提供一個難得的機會，讓他們能夠在全球食品行業中建立起關鍵的聯繫，並為他們的公司帶來新的增長動力。對於那些希望探索新的商業機會並擴大業務版圖的企業來說，這無疑是一個不可錯過的活動。如有任何疑問或需要進一步的支援，請聯繫[email protected]。活動地址：Teaneck Marriott at Glenpointe，100 Frank W Burr Blvd, Teaneck, NJ 07666。期待您的參與和蒞臨！

紐約市 零售商

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