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法拉盛老牌如意珠寶暨紐約聚寶拍賣 現金高價收購黃金

紐約訊
梅麗娜老師（中）主持的如意珠寶，先前舉辦「法拉盛好聲音」賽事，歌手Jacky(左)與劉嘉舜（右）以優異成績勝出。
梅麗娜老師（中）主持的如意珠寶，先前舉辦「法拉盛好聲音」賽事，歌手Jacky(左)與劉嘉舜（右）以優異成績勝出。

近期黃金價格屢創新高，一度飆升超過每盎司$2,300的歷史高價。在法拉盛主持如意珠寶（LINA MEI JEWELRY）的梅麗娜（LINA MEI）老師說，該公司以現金高價收購黃金，顧客向如意珠寶買黃金，可省很多手工費；如果賣黃金給如意珠寶，該公司收的手續費也很低。總之，無論買與賣黃金，該公司都有優勢，敬請各界多多惠顧。

梅麗娜老師指出，今年黃金漲勢凌厲，主要是中國買氣強勁。現在中國年輕人喜歡購買金豆，令黃金價格急劇上升，幅度驚人。梅老師建議手上有黃金的人，不妨趁高價脫手，賺取差額利潤。

梅老師同時在法拉盛創立如意珠寶22年，以及紐約聚寶拍賣（LINA MEI JEWELRY & AUCTION）11年，線上線下齊頭並進的結果，業務發展神速迅猛。她除專擅現金高價收購黃金外，每天還在自家頻道---Lina Mei YouTube上直播介紹珠寶，像是鑽石、大量GIA白色裸鑽、彩鑽，GIA 紅、藍、綠寶，以及珍貴罕見的亞歷山大變石、星光紅寶、星光藍寶、帕帕拉恰等。

自GIA美國寶石學院畢業的梅老師，有22年珠寶銷售和收藏經驗，是資歷深厚的珠寶鑑定師，對本行有高度鑽研熱忱與決心。梅老師通過紐約聚寶拍賣的管道出售珠寶，途徑有三： 1. 微信拍賣，每天舉行，歡迎各界加入梅老師的微信競拍群； 2. 私人洽購，天天舉行； 3. 網路結合現場拍賣，一年舉辦2-3期。梅老師建議收藏同好，以藏養藏，等到收藏到一定程度與規模時，不妨買賣部分藏品，測試一下自己的眼光與膽識。

公餘之暇，梅老師熱心公益，積極投身社區活動。梅老師為了從社區挖掘藝文娛樂人材，以如意珠寶的名義，於日前舉辦第七屆辣媽競芳華總決賽。2023年下半年，如意珠寶亦曾舉辦第九屆法拉盛好聲音，得到社區熱烈回響，紛紛報名參賽與贊助。目前法拉盛如意珠寶又正籌備「法拉盛好聲音～十載情不變」賽事，歡迎歌唱好手踴躍報名，共襄盛舉。

如意珠寶暨紐約聚寶拍賣電話:  917-881-1647，917-699-6668，微信： linamei123，電郵： [email protected]，地址： 135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354。

法拉盛 拍賣 微信

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