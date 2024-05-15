獨家利率 正是儲蓄好時機 中國信託銀行定存優惠利率最高可達5.18%

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）推出7個月定存5.18%年利率 以及12個月定存4.75%年利率，幫助客人達成儲蓄目標。

該優惠自04/26/2024起有效，只限於在中國信託銀行分行開戶辦理。7個月定期存款 5.18% APY，最低開戶金額為$50,000美元。獲得此優惠利率，客戶必須先開設個人/商業支票 帳戶，最低開戶金額1,500美元。若提前關閉支票帳戶將面臨罰款，並且減少利息收入。最低開戶金額，需為新資金，而非從既有中國信託帳戶中轉出。詳情請至美國中國信託各分行洽詢。

手機支付越來越便利，中國信託銀行金融卡可綁定手機支付，讓你出門不用帶卡，更安全便利的消費結帳。還可透過中國信託 eWallet金融卡管理應用程式，全方位了解刷卡消費資訊，避免不必要的盜刷情況。保障客戶的財產安全一直是我們的首要目標，我們投入更多的資源，提供安全的網路銀行環境，讓我們的客戶可以安心地數位理財。

除了存款業務，中國信託銀行還提供多種房屋貸款 方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。財富管理團隊，幫助您打造個人化的投資理財計畫，提早規劃退休生活並保障您與您家人的未來。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。