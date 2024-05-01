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王嘉廉社區醫療中心慶祝母親節 舉辦免費家庭同樂活動

紐約訊
王嘉廉社區醫療中心慶祝母親節將於5月10日(曼哈頓)及5月11日(法拉盛)分別舉辦免費家庭同樂活動，誠邀社區民眾參加共度佳節
王嘉廉社區醫療中心慶祝母親節將於5月10日(曼哈頓)及5月11日(法拉盛)分別舉辦免費家庭同樂活動，誠邀社區民眾參加共度佳節

慶祝母親節，王嘉廉社區醫療中心將在曼哈頓皇后區兩址舉辦家庭同樂活動，誠邀社區民眾共度健康快樂的時光。活動將於5月10日(星期五)和5月11日(星期六)分別在該醫療中心位於曼哈頓華埠和皇后區法拉盛的社區健康資源中心(CHRC)舉行。屆時將帶來各類親子創意活動以及相關健康教育資訊。

母親節慶祝活動將帶來親子共享的精彩活動。參加者可在現場發揮創意，製作手工藝品，營造溫馨的家庭記憶。與此同時，還可在趣味遊戲中瞭解如何保持健康。醫療中心健康教育員也將在現場，提供針對母親、兒童及整個家庭的健康教育資訊，以及介紹王嘉廉社區醫療中心全面綜合的醫療服務。

此活動由飛達利斯保健贊助，面向所有社區民眾免費開放，無需提前註冊。活動現場同時提供茶點，參加者還可領取免費贈品和小禮物。

慶祝母親節家庭同樂活動信息:

5月10日(星期五)上午10時至下午3時在曼哈頓華埠中央街168號3M層社區健康資源中心(CHRC)

5月11日(星期六)上午10時至下午3時在皇后區法拉盛40路131-72號5樓社區健康資源中心(CHRC)

王嘉廉社區醫療中心誠邀社區民眾共度母親節，向母親們致敬，共同營造家庭記憶，體驗健康快樂的親子活動。如對活動有任何問題，歡迎致電醫療中心健康教育部：(212)966-0461查詢。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。欲瞭解更多信息，請瀏覽網頁：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。

皇后區 曼哈頓 母親節

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