迎春杯高爾夫公開賽完滿結束

2024年超越順成地產迎春杯高爾夫公開賽主要負責人合照

由紐約超越高爾夫俱樂部舉辦，順成地產贊助的2024年超越順成地產迎春杯高爾夫公開賽於近日在風景秀麗的Harbor Link 高爾夫球場舉行，一百餘名球員進行揮桿角逐，賽後在球場會所舉辦頒獎晚會。這次比賽，為了鍛鍊隊伍，增強球會團體比賽經驗並添加比賽樂趣。暨超越順成地產迎春杯同時舉辦超越首屆“萊德杯”，由會長梅朝輝領軍的“會長隊”對戰四方杯冠軍，新隊長Zack Tan領銜的“北方隊”，雙方隊長協商各出雙方12名選手，按萊德盃決勝日比賽方式，一對一比洞，比賽結果是會長隊險勝。以下是得獎名單：男子總桿冠軍：Jerry Zhang， 亞軍：Bill Xu，並列第三：Raymond 辛，Frank 侯。女子總桿冠軍：Wendy Shao，亞軍：Linda Tan，第三名： Lydia Duanm，淨桿冠軍：Ronnie Li，亞軍：江波，第三名：李文輝。恭喜以上獲獎球友。

高爾夫已經在紐約地區華人 中有了廣泛的群眾基礎，紐約超越高爾夫俱樂部就是在這個背景下由紐約地區一群高爾夫愛好者在2017年組成的非營利型組織。目前已經有200多位會員，俱樂部會員來自各行業，包括銀行，地產，醫生，工程師，律師等。既有剛來美定居的企業家，也有在美紮根幾十年的老華僑，超越俱樂部以高爾夫運動為平台，以球會友，超越自我，促進紐約地區華人高爾夫的發展，同時為紐約地區的華人 社區做服務。紐約超越高爾夫俱樂部每年都會舉辦幾場大型比賽，也舉辦各種公益賽，已經成為紐約地區頗有影響力的高爾夫俱樂部。2024年超越順成地產迎春杯是今年第一次舉辦的大型比賽，接下來5月13日，超越高爾夫俱樂部將在紐約最佳球場之一North Shore Country Club舉辦下一場公開賽，並且邀請到著名的美籍華裔 LPGA冠軍張斯洋為特別嘉賓。超越高爾夫俱樂部和順成地產已是多年合作，彼此經營理念相同，追求自律、誠信，無論打球鍛鍊身體或改善居住環境。都是為了自己和家人，追求更美好的幸福生活。感謝台高的Tom 帥會長，李文輝球友，崔健醫生，Cheetah 陳醫生聯合贊助。感謝遠道而來的新澤西 球友丁釤夫婦，Frank 侯，張暉等球友的友誼參與。高爾夫球是一條正確而艱難的路，超越高爾夫俱樂部將與你並肩同行。