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健信醫保健康日 4月27日布碌崙舉行

紐約訊
健信醫保健康日4月27日舉行，得到眾多醫護機構的支持，內容豐富精彩。
健信醫保健康日4月27日舉行，得到眾多醫護機構的支持，內容豐富精彩。

今年的「健信醫保健康日」CenterLight Healthcare PACE Health and Wellness Fair訂於4月27日星期六在布碌崙的救世軍活動中心(布碌崙18大道7307號)，集合眾多社區醫療機構的力量提供社區服務，活動時間為上午十時至下午二時。去年的健康日活動吸引了數千民眾前往，講座、攤位豐富，大受好評。

健信醫保執行總裁Tara Buonocore-Rut表示，健信醫保非常榮幸得到社區各大醫療和護理公司服務機構再次參與及支持此次健康日。她強調 CenterLight Healthcare PACE的使命是提供個人化的醫護服務，幫助 55歲及以上有需要的成年人安全、獨立地在家中生活。健信醫保為紐約居民服務已超過39年，近年在華人社區的服務發展迅速，深受客人及家屬的好評，雖然今年紐約州的預算案對健保行業充滿挑戰，但相信大家能同心協力，為社區提供好的健保服務。

舉辦健康日目的是為社區提供最新健康資訊與相關醫療服務資訊，以幫助大家有健康生活並做出明智的醫療保健選擇。由於她在健保行業的出色表現，Tara Buonocore-Rut 最近獲得Schneps Media頒發的Power Women of Manhattan獎。

健信醫保亞裔部副總裁蒙合意Amy Mung希望藉健康日將多種保健的訊息傳遞給華人社區。健康日當日將由CAIPA亞美醫師協會，CANA美國華裔註冊護士協會，Xtreme感恩護理公司，Golden Touch萬有護理公司，Human care仁人護理公司，JS Homecare家盛護理公司，Royal Care康怡護理公司，True Care真愛護理公司，Xincon新康護理公司等攜手合作。活動將會包括由健信醫保資深註冊護士提供「高血壓健康講座」，同時備有營養師和康復治療師現場解答問題，以及多個健保資訊攤位。活動期間更有歌舞表演，提供茶點和抽獎遊戲。

有興趣參加CenterLight健信健康日活動或瞭解 CenterLight PACE 參會資料，歡迎在星期一至星期五上午8點至晚上8點,請撥打中文熱線1-866-238-3232 (TTY 711)。

CenterLight PACE健信醫保為每位客戶制定個人化的護理計劃，並由由專業醫療團隊 (IDT) 執行，其中包括但不限於醫生、護士、物理治療師、營養師、娛樂治療師和其他專業人士，他們共同努力為會員提供獨一無二的,豐富多樣的護理計劃。請至 www.centerlighthealthcare.org上瞭解有關該計劃的更多資訊。

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