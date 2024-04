和富銀行為大眾帶來Hope 限時優惠定存6個月利息5.25%APY讓存款穩健增長

和富銀行Bank of Hope位於加州洛杉磯的總部。(取自官網)

服務亞裔社區已超過40年的和富銀行(Bank of Hope,投股公司Hope Bancorp, Inc.,NASDAQ股票上市代碼:HOPE),為了吸引大眾「讓存款穩健增長」,自即日起到5月13日推出「Promo Plus CD」定存限時優惠專案,到和富各分行開戶,最低開戶金額為1萬元,便可以享有定存6個月年利率5.25%的優惠存款,讓大眾財富有穩固的保障。

和富銀行希望能憑藉著「Promo Plus CD」定存限時優惠專案,以富有競爭力的利率,讓大眾享受財富不斷增長的收益樂趣。

1982年時由韓裔 投資的和富銀行,將總部設於加州 洛杉磯。該銀行以「銀行家,專家,好鄰居」的形象自豪,並以服務全美各族裔著稱,分別在加州、紐約、華盛頓、德州、伊利諾、新澤西、維吉尼亞、阿拉巴馬和喬治亞州設有 58 家提供全方位服務的分支機構。其中,在紐約和新澤西有超過10家的分行和貸款 辦事處。

和富銀行指出,他們是美國第一家、也是唯一一家超級區域韓裔美國人銀行,截至2023 年12 月31 日,總資產為191.3 億美元。該銀行是一家特許銀行,擁有聯邦存款保險公司(FDIC)保險,可保障客戶最高法律允許的最高限額存款。

該銀行還在西雅圖、丹佛、達拉斯、亞特蘭大、波特蘭、俄勒岡、紐約市、北加州和休士頓設有SBA小型企業貸款辦事處;北加州和西雅圖的商業貸款辦公室;南加州的住宅抵押貸款辦公室;在韓國首爾設有代表處。和富銀行專注於為中小企業提供核心商業銀行各項服務,重點是商業房地產和商業貸款、SBA貸款和國際貿易融資。