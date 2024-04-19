第22屆《中央電視臺影視城少兒才藝選拔賽》“北美賽區” 開始報名

中央電視臺影視城少兒藝術人才選拔北美賽區紐約區主辦發報會現場合照

中央電視臺影視城少兒藝術人才選拔北美賽區，由紐約區主辦並於日前舉行發報會，“北美賽區” 總負責人也是加拿大 陽光智匯文化藝術中心創始人王東老師從加拿大溫哥華來到現場，向大家宣佈。

這個活動為青少年、兒童培育藝術人才，為傳承中華文化，下 一代學習中華文化優良的傳統，中美雙方有更好的文化交流，在王東老師帶領下, 從2018至今連續7年了，每年都帶領很多的小選手到中央電視臺星光影視城燦爛的舞臺表演比賽，不乏被導演和節目組選中，帶來了後續藝術道路更寬的發展。

參賽內容：

（1）凡4-18歲的孩子們都可以參賽，參賽的項目包括：歌唱、舞蹈、器 樂、語言表演、戲曲、書法、繪畫、剪紙和攝影等。

（2）海選和複賽在各分賽區報名。如獲得決賽資格，將會於7月23,24,25 日三天，在中央電視臺星光大道演播廳現場決賽。

（3）凡進入複賽的節目都將獲得中央電視臺主辦方頒發的獲獎證書。 獲獎選手錄入“中央電視臺少兒藝術人才庫”，海外的參賽選手也被央視各頻道多檔欄目邀請參與錄製，選手們獲得很大的提升。

2024年的才藝選拔大賽，分別是紐約，洛杉磯 ，新澤西 ，西雅圖， 拉斯維加斯，結合加拿大全國賽區。有關消在網站上宣佈。

主辦單位:中央電視臺威海影視城 協辦單位: 中央電視臺大風車少兒藝術團

承辦單位: 北京非常有戲文化傳播有限公司

北美大陸總代理: Wiser-Sunshine Academy of Arts Ltd.

美國紐約賽區代理：BWT International Cultural And Arts Center

紐約賽區/協辦機構：

紐約領客傳媒Mchat Media

美國新澤西賽區代理：Art Bay International.

洛杉磯賽區代理: Xuccess Groups LLC.

美國拉斯維加斯賽區代理：Stars Culture LLC.

西雅圖賽區代理：Chinese Radio Seattle

大賽官網

https://cctv-na-youth-talent.com

贊助商：水影畫廊 特搜商城 聯合地產