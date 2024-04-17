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第二屆「身心康泰同樂日」4月26日在曼哈頓華埠舉行

【紐約訊】
第二屆「身心康泰同樂日」4月26日在曼哈頓華埠大學睦鄰之家侯斯頓社區中心舉行，圖為主辦及各協辦單位代表合影。
第二屆「身心康泰同樂日」4月26日在曼哈頓華埠大學睦鄰之家侯斯頓社區中心舉行，圖為主辦及各協辦單位代表合影。

由美亞共同促進會與大學睦鄰之家聯合主辦，並攜同十多個醫療機構及健保公司舉辦的第二屆「身心康泰同樂日」，將於4月26日（星期五）上午在華埠包厘街273號大學睦鄰之家侯斯頓社區中心舉行，為五月份的心理健康意識關注月拉開序幕。

每年五月是心理健康意識關注月，「身心康泰同樂日」活動旨在提高人們對心理健康和精神疾病的認知和保健意識。心理健康是人在成長和發展過程中，認知合理、情緒穩定、行為適當、人際和諧、適應變化的一種完好狀態。心理健康與身體健康之間存在密切的關係，一個健康的人，不僅在身體方面是健康，在心理方面也是健康的，健康的心理會影響家庭的和睦，社會的和諧，也會直接影響身體健康。

本次活動邀請多個紐約市政府機構、社區非營利團體、 醫療健保機構共同參與。活動當天，專門邀請格瑞斯廣場醫院的亞洲精神病學項目委員會主席及臨床心理專家鄭端欣博士為現場民眾講解「心理健康 ─ 照顧者須知」，除了專家學者的講解和互動、身心健康資訊分享外,現場還將有精美禮品贈送給到場的民眾,同時還有幸運大抽獎，獎品禮物非常豐富。

第二屆「身心康泰同樂日」於4月26日(星期五) 上午9時30分至11時30分舉行。由於場地有限，本次活動僅提供150張免費入場門票。歡迎社區民眾可於4月19日（星期五）上午11時起前往包厘街273號大學睦鄰之家侯斯頓社區中心領取門票，每人最多可領取本人門票一張和代他人領取門票一張，先到先得，派完即止。

心理健康 健保 華埠 紐約市

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