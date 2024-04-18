父母的健康 子女們的驕傲萬蜂牌巴西極品綠蜂膠 值得託付

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠被世界衛生組織(WHO)確認富含高蛋白，並含有多種維生素、礦物質、多糖等人體所必需的營養成份

現代科學家一致認為蜂膠是人類健康黃金，它能促進組織修復，有效全面改善人體的生理機能，提高人體免疫功能。天然、綠色、健康的蜂膠被譽為大自然帶給人類最珍貴的健康禮物，是日漸年長父母最理想的營養食品。萬蜂牌巴西 極品綠蜂膠憑藉高質量，高濃度、高生物活性，熱銷世界各地，是健康養生品種當之無愧的極品。

在全球享有盛名的加拿大VIKER公司的萬蜂牌巴西極品綠蜂膠與其它蜂膠相比，萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的成分更複雜，有效成分含量更高，生物活性更高，濃度更高，其採用世界上最先進的超臨界流體萃取技術進行提純，使得萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中含有一些特殊的有效化學成分和更多的生物活性，如從萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中分離出有抗癌作用Artepillin C，就是其它國家蜂膠中沒有的成分。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠廣譜抗菌作用非常突出，能夠提高人體免疫功能，增強抗病能力。對於呼吸、消化、心腦血管等系統疾病，有著顯著的食療效果，因此萬蜂牌巴西極品綠蜂膠是保健品市場上最受歡迎的保健產品之一，具有以下多重保健功能。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠能活化細胞，促進組織再生，修復病損的胰島細胞和組織，幫助降低血糖；消除炎癥、感染、降低血脂、軟化血管、改善微循環，糖尿病患者堅持服用萬蜂牌巴西極品綠蜂膠可以防止視力下降及心腦血管併發癥；恢復體力，消除「三多一少」癥狀，可強化免疫功能，增強體質，提高生活質量。對患有高血壓 的病人連續服用富含黃酮類物質及具有很強抗氧化能力的萬蜂牌巴西極品綠蜂膠，不僅可以減少過氧化脂質對血管的危害，防止血管硬化，而且還能有效地降低甘油三脂的含量，減少血小板聚集，改善微循環，降低過高的血壓，防止意外事情的發生。

中老年人，尤其是高血壓、心臟病、動脈硬化患者，經常服用萬蜂牌巴西極品綠蜂膠對健康長壽頗有裨益。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中所含的黃酮類、萜烯類、多糖、有機酸等天然物質對癌細胞 有明顯的抑制作用，防癌細胞轉移，減輕化療、放療引起的副作用，使體質逐步改善，增加血液中白細胞。眾多研究證明，萬蜂牌巴西極品綠蜂膠是一種天然的免疫強化劑，能夠刺激免疫機能和丙種球蛋白活性，增加抗體生成量，增強巨噬細胞吞噬能力，從而提高機體抵抗力，抑制癌細胞生長。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中含有胰蛋白酶等多種活性酶和抗病毒成分，對恢復胰腺功能的作用是積極的；蜂膠中的黃酮類萜烯類物質，具有促進外源性葡萄合成肝糖原和雙向調節血糖的作用。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠生物活性最高(達98％)類黃酮業界最高18.5mg/ml，而且絕不含酒精，絕無蜂蠟、不分層、不沈澱，國際GMP優質認證，國際糖尿病協會指定蜂膠，巴西聯邦政府出口認證，是巴西蜂膠中的極品。

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