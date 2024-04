百老匯音樂劇 ALADDIN 慶祝公演十週年

百老匯音樂劇ALADDIN慶祝公演十週年

Aladdin已成為百老匯 史上最受歡迎的音樂劇之一,最近在新阿姆斯特丹劇院慶祝了其上演十週年。此人氣音樂劇於 2014年3月20日在新阿姆斯特丹劇院首次公演,獲得一致好評。作品已演出 3,500多場,有近600萬觀眾觀看。它在百老匯歷史悠久的長期演出排行榜排名第 15,幾乎每週都會躋身百老匯票房最高的十大作品之列,其票房收入僅次於The Lion King、Wicked 和 Hamilton。

3月28日(周四)舉行了週年紀念的特別慶祝表演。導演兼編舞 Casey Nicholaw

在該劇的標誌性作品「Friend Like Me」中安排了一系列隱藏的復活節彩蛋和前所未有的巨大驚喜。Aladdin在全球範圍內影響力巨大,人氣持久,在百老匯音樂劇中實屬罕見。Nicholaw及其非凡的創作團隊打造的精彩表演在四大洲上演的 11 部作品充分展現,並獲得了 24項東尼獎。截至 Aladdin 里程碑式的週年公演,百老匯觀眾已經觀看了數量驚人的特效:Aladdin 和 Jasmine在魔毯上飛行了 115 英里,同時演唱了奧斯卡獲獎歌曲 《A Whole New World》 Genie 在《Friend Like Me》中燃放了超過 131,000 個煙火;在第二幕開場戲 《Prince Ali》中,演員和服裝團隊閃電般地快速更換了超過250,000套服裝;使用850磅的定製混合閃光來打造 Genie 的標誌性光芒,想要瞭解 Aladdin 製作攝影和花絮鏡頭,請瀏覽 www.press.aladdinthemusical.com。

ALADDIN是奧斯卡金像獎獲獎動畫電影改編的熱門音樂劇。這部百老匯音樂劇被紐約時報 (The New York Times) 譽為「精彩而奢華」,創下了 17項新阿姆斯特丹劇院的演出記錄,並在四大洲上演了11部作品。在全球範圍內已有近2,000 萬觀眾觀看該劇,目前可以在百老匯觀看,且在北美、英國和愛爾蘭以及日本和西班牙進行巡迴演出,並於今年秋季在韓國首爾演出新作品。

目前由 Michael Maliakel 主演的 Aladdin 首次在百老匯亮相、Michael James Scott 飾演 Genie、Sonya Balsara 飾演 Jasmine,而 Dennis Stowe 飾演 Jafar。該劇還邀請了Milo Alosi、Zach Bencal 和 Brad Weinstock 擔任 Aladdin 的助手 Kassim、Babkak 和Omar,並由 JC Montgomery 飾演 Sultan、Don Darryl Rivera 飾演 Iago。 CalebBarnett、Jeremy Gaston 和 Wes Hart 是該製作中多位主要角色的替補演員。迪士尼 戲劇製作集團製作,Andrew Flatt、Anne Quart 和 Thomas Schumacher導演的 Aladdin 獲東尼獎和八次奧斯卡獎 得主 Alan Menken (Beauty and the Beast,Newsies, Sister Act) 作曲,兩次奧斯卡獎得主 Howard Ashman (Beauty and the Beast,The Little Mermaid)、三次東尼獎和三次奧斯卡獎得主 Tim Rice (Evita, Aida) 以及六次東尼獎提名人 Chad Beguelin (The Wedding Singer) 創作歌詞,劇本由 Beguelin 編寫,且由兩次東尼獎得主 Casey Nicholaw (The Book of Mormon) 執導和編舞。 Aladdin 改編自迪士尼動畫片和擁有數世紀歷史的民間故事,包括 《One Thousand and One Nights》,並在這個全新且大膽的音樂劇中被注入戲劇生命。 Aladdin 的旅程將觀眾帶入充滿大膽冒險、經典喜劇和永恆浪漫的激動人心的世界。 這部新製作擁有完整的配樂,其中包括五首來自奧斯卡得獎原聲帶的優美樂曲,以及更多專門為舞台而譜寫的歌曲。1992 年動畫片 Aladdin 在迪士尼推出,受到極大歡迎,一票難求,更成為當年最賺錢的電影並贏得奧斯卡最佳原創音樂獎,熱門單曲《A Whole New World》則贏得了電影兩個奧斯卡獎項的第二個獎項—最佳原創歌曲獎。Peabo Bryson/Regina Belle 原聲音樂更在 Billboard 百大單曲榜單躍升成第一名。

Aladdin 是由七次東尼獎得主舞台設計師 Bob Crowley、八次東尼獎得主燈光設計師Natasha Katz、三次東尼獎得主服裝設計師 Gregg Barnes,以及音效設計師 KenTravis 所共同設計。製作團隊包括視覺設計師 Jim Steinmeyer 、髮型設計師 Josh Marquette 和化妝設計師 Milagros Medina-Cerdeira。 音樂團隊則由負責聲樂和背景音樂安排的音樂總監和導演 Michael Kosarin所領導。並與管弦樂隊成員 Danny Troob 和舞蹈音樂編導 Glen Kelly 合作。John MacInnis 擔任助理編舞、Jason Trubitt 擔任製作總監、Myriah Bash 擔任總監。Anne Quart 擔任執行製作。

想要瞭解更多資訊,請瀏覽 AladdinTheMusical.com。