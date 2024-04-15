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第21屆美國華裔小姐競賽接受報名

紐約訊
選美會董事局成員、應屆華裔小姐獲獎佳麗、協辦機構、冠名贊助與各大贊助商一同合照留念。
選美會董事局成員、應屆華裔小姐獲獎佳麗、協辦機構、冠名贊助與各大贊助商一同合照留念。

由美國華裔小姐選美會主辦，TVB (USA)、康州金神大賭場協辦，麗興恆生集團冠名贊助全美矚目的華裔選美盛事「2024年第21屆美國華裔小姐競賽」全美招募已經開始，歡迎 16 至 26 歲合資格的華裔女性報名參加，競逐本年度美國華裔小姐殊榮，截止報名日期為 5月31 日，早鳥截止日期為4月30日。

每年贏得冠軍的佳麗將代表紐約參加由香港TVB舉辦的「國際中華小姐競賽」。選美會今年設定發展目標是全力展開與中港臺影視製作公司共同合作的管道，今年與美國白頭鷹娛樂集團總裁葉子女士成為合作夥伴。她確定讓本年度參選佳麗出演該公司所出品的電影項目，包括將會開拍「Resurrection Factor復活因數 2」、台灣導演王曉海正在籌備開拍的「Amazing 阿嬤」和香港導演林子皓執導的「STRIKE絕地球生」等電影，讓參選佳麗有機會在演藝界發展累積經驗成為明日之星。

另外，選美會與中國著名影視劇出品人、製片人廣東強視影業傳媒有限公司總裁游建鳴先生成為合作夥伴。游先生製作出品的影視劇超過一千餘集，多部勇奪收視冠軍，作品有「小李飛刀」、「中華英豪」和「金粉世家」等。2015年，游先生出品電視劇「最後一戰」，斬獲第六屆澳門國際電視節金蓮花優秀電視劇大獎，並先後挖掘捧紅了多位華人演藝圈最著名的明星包括劉亦菲、賈靜雯、黃聖依、陳坤、黃曉明、沙寶亮等。

本年度活動安排非常精彩緊湊，分別於6月8日舉行初選面試、6月9日個人造型拍攝、6月10日至26日開辦專業訓練課程，由經驗豐富的導師親自教導，6月28日入圍選手首次公開亮相、7月4日安排三天旅遊進行戶外拍攝、7月13日舉辦才藝選拔賽、8月3日在康州金神大賭場舉行總決賽，之後8月6日展開慶功宴。

入圍美國華裔小姐競選決賽的佳麗們將獲得滿滿福利，前三甲可獲麗興恆生珠寶集團贈予鑽石白金項鍊及獎杯，選美會頒發現金獎總數超過一萬元。入圍佳麗可望獲得選美會送出訓練衣服、旅行袋、小洋裝、決賽跳舞衣和量身訂造的登臺旗袍。大會提供10節以上的型態、走台步、禮儀、談吐等專業訓練課程和化妝課程。各項得獎佳麗均可獲得贊助商贈送的禮物及獎杯，冠軍成為麗興恆生集團代言人。在兩個月的比賽過程中，讓佳麗們有機會建立情誼，彼此學習，成為金蘭姊妹，友誼長存。

主辦方歡迎年滿16-26歲的未婚女性，具有一半或以上的華人血統，應屆高中畢業，或持有高中以上學歷，在美國擁有合法居留並連續居住6個月或以上的女性報名，請合乎條件的有意參賽者千萬不要錯過良機，以展開精彩人生。詳情請參閱網址www.MissChinesePageant.com，報名或有興趣贊助選美活動可致電917-686-0866/646-378-8686查詢。

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