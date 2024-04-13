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城市保險喬遷新址 各類保險和車牌服務一條龍

紐約訊
城市保險在全新舒適的營業廳將一如既往地提供專業快捷便利的車牌保險服務
城市保險在全新舒適的營業廳將一如既往地提供專業快捷便利的車牌保險服務

位於布碌崙區擁有悠久歷史的城市保險公司，日前正式擴張喬遷新址: 6108 7 Ave Brooklyn ,NY 11220。現今營業店面為該公司自置物業，內部全新裝修，工作環境非常完善。辦公室內備有客戶諮詢前台及會議室，多位專職員為客戶現埸提供各類保險資料及報價服務。

城市保險公司歷史悠久信用昭著，該公司是紐約州政府交通局合法指定汽車登記及買賣過戶承辦商，客戶無需浪費大量時間前往交通局處理一切繁複的汽車登記過戶手續，即時出車牌，延期退車牌，外州大貨車巴士Apportion牌。無論是保險購買，汽車登記過戶或出牌等手續，該公司員工都可以一條龍服務周到，手續簡單容易。城市保險客戶可以高枕無憂地處理汽車買賣事項。

該公司代理全美多家實力雄厚的保險供應商。提供各類保險產品項目包括商業及私人汽車保險、房屋保險、商業保險、勞工保險等等。專業員工為客戶收取投保資料，作出詳細估價分析，讓投保者取得最便宜及合理的保費，獲取最高的保額。保險行業面對問題很多，客戶提供的每一資料都會影響到投保者需支付的保費高低。如私人汽車保險，影響投保者保費高低的因素眾多。投保人的年齡、性別、婚姻狀況、家庭子女狀況、居住地區、駕駛年份、駕駛者記錄是否優良及擁有汽車廠牌及型號每年使用車的哩程數等等，全部都會直接影響保費的高低。

房屋保險則以地區為主要因素。近幾年暴風雨頻臨形成很大的破壞很多臨海邊房屋都買不到適當的房屋保險。房屋結構亦是重要的條件如磚外牆結構還是木材結構，興建年份，房屋面積，房屋用途，如一家庭還是多家庭或是商業用途等等。其中出租房屋租客經營的行業也會直接影響房屋保險的高低。

當然談到勞工保險就更為專業了。員工人數，工種分配，行業種類等等因素皆直接影響保費計算，有部份高危行業如建築高空作業者更難找到合適的保險供應商投保。無法找到商業保險供應商投保的就只可以參加市政府提供的保險計劃內，購買商業債券Bonds即發證書，美甲店wage Bond薪資保險等等。

城市保險營業時間週一至週五9點至6點，週六10點至4點，週日休息。交通方便，歡迎顧客親臨或致電查詢任何保險業務。

城市保險喬遷新址：6108 7 Ave Brooklyn NY11220 電話（718）833-8332

城市保險喬遷新址6108 7 Ave
城市保險喬遷新址6108 7 Ave

保險 保費 勞工 布碌崙 紐約州

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