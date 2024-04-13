美國創享家集團開拓美東市場 與艾利德律師事務所合作結盟

美國創享家集團與艾利德法律集團結盟，舉行隆重簽約儀式，創享家總裁徐潤芝（左四）、艾利德律師陳明利（左二）為雙方代表，鄭永佳議員（左三）亦在場觀禮。

總部設在洛杉磯 ，也在法拉盛 設有辦事處的美國創享家集團（ALPHA G），從事移民、教育、理財等多元業務，現為全面開展美東市場，更周全地服務本地華人，日前與紐約市 艾利德法律集團暨利德財富有限公司結盟，並舉行戰略合作伙伴簽約儀式。三位創享家集團重要成員---總裁徐潤芝(Tiffany Xu)、營運總監暨中國上海副總裁楊匯平(George)以及業務總裁邱志杰(Brown)都曾專程從洛杉磯總部飛來紐約與本地僑胞見面，出席在法拉盛召開的盛大晚宴，以及與艾利德法律集團所舉行的簽約儀式。

上述儀式，由擁有百多位律師的艾利德律師集團代表律師陳明利出面簽約。今後創享家與艾利德兩大集團勢將強強聯手，密切合作，可望雙方業務上均能成長受益。受邀出席晚宴的政商界貴賓有紐約州眾議員 鄭永佳、紐約市市議員馬泰、紐約市大法官李昌永、紐約州眾議員第25區的候選人趙靖桉、中美商會主席江錦𨫎、前紐約州眾議員孟廣瑞等兩百多人，可謂冠蓋雲集，人聲鼎沸。

創享家集團紐約市辦公室自去年成立以來，至今屆滿一年，已交出亮眼成績，令總部歡欣鼓舞。美國創享家集團是多元行業服務經驗的技術平臺，提供技術開發支援和舉辦研討會以及策劃活動與服務。

創辦創享家集團的總裁徐潤芝，是加州大學金融系留學生，從事財經工作廿年，五年前更擴大業務，加強組織，創立「創享家集團」，目前全球有多個辦事處。創享家紐約辦事處自去年初開業，在徐潤芝總裁卓越帶領下，現時已在本地發展出十多個團隊，從事多元服務，以精英教育，一站式移民規劃爲重點，招募有大批牌照（保險、地產、證券）經紀長駐洛杉磯，為創享家業務奠定厚實基礎。

美國創享家集團法拉盛辦公室： 38-08 Union Street, #5B, Flushing, NY 11354，網址: www.Alphag.com，電郵: [email protected]。