回收處理剩餘油漆支持環保物料再造不浪費

回收剩餘油漆 支持物料再造。

在以往，幾乎所有同剩不需要的油漆都被丟棄在垃圾填埋場或廢棄能源設施中處理。紐約州 通過實行塗料回收新條例並於2021起開始施行，這項新計畫將為回收部門創造數百萬加侖油漆的再加工，以供再循環使用，並減輕地方政府所承擔的廢物管理的財政負擔。

紐約現有325個站點，提供家庭、裝修建商丟棄剩餘油漆、顏料和清漆，以供回收製成新油漆，可登錄網頁paintcare.org/drop-off-sites查找回收地點。

根據統計資料所得每年美國賣出大約8億加侖的建築裝修顏料油漆，可知道其中大約10%的建築顏料未被使用並且可用於回收處理嗎？顏料管理法律規定，顏料油漆製造業必須制訂出在財政上可持續發展且對環境負責的計劃，以管理消費後（剩餘）的建築顏料。油漆顏料製造商所建立的非盈利組織 PaintCare，在各州內依據適用法律執行顏料管理計劃。該計劃中包括教導購買適量顏料、關於如何用完剩餘顏料的建議，以及在全州範圍內設立便捷回收點。

管理剩餘油漆顏料計畫由美國塗料協會（American Coatings Association）創建的塗料行業非盈利組織PaintCare管理。紐約州是第十個採用該計畫的州（除哥倫比亞特區外），在過去幾年先後頒佈類似立法的其他州包括俄勒岡州、加利福尼亞州、科羅拉多州、明尼蘇達州 、康涅狄格州、羅德島州、緬因州 、華盛頓州 和佛蒙特州 以及哥倫比亞特區。該計畫預計將於2021年初生效，並將在全州提供數百個交通便利的下車地點。當居民和企業丟棄不需要的油漆進行回收時，將不會產生成本；運行該專案的資金包括在新油漆的成本中。

PaintCare 處理站接收所有品牌的舊屋顏料、染色劑、清漆，無論是最近使用的還是多年前使用的。容器容積必須為5加侖或以下，且部份類型的顏料是不被接受，請查看PaintCare官網了解所接受回收剩餘的油漆產品項目。PaintCare 的所有處理站每次可回收多達五加侖的顏料。另請確保所有顏料容器都有蓋子和原始標籤，並將它們安全地裝載在您的車上。請在處理站的正常工作時間內，把需要回收處理的顏料帶到處理站。我們將從處理站取走它。

若需要回收100加侖或以上油漆顏料的家庭、裝修建商可申請免費的大容量上門提取回收服務，可上網paintcare.org/pickup查看資格要求並申請提取服務。

做個精明用家智慧處理油漆顏料，前置估算量度規劃計算購買適量並用光剩餘油漆，以減少油漆浪費，歡迎上網paintcare.org/paint-smarter瀏覽了解。