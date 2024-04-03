郭氏聯合律師樓精辦房產買賣租約談判

有20多年專業經驗的郭鳳麗律師

有著20多年承辦客戶房地產過戶經驗的郭氏聯合律師樓，針對眾多第一次買賣房產、希望有充分知識和準備以確保交易能夠順利及時地完成的購屋族，郭鳳麗律師提供其專業實務建議。

首先要確保把購房資金及時轉到買方的銀行帳戶。這點對於需要銀行貸款 或買COOP的買方尤其重要。因為如果先簽了合同之後再轉帳，有可能會耽誤銀行審批貸款的速度或是COOP董事會審核批准COOP申請的速度。如果買方簽訂合同後，自己的資金無法及時到帳，不但影響過戶的速度，嚴重的還會造成買方違約以至失去合同訂金。如果購買的是一家庭、兩家庭或三家庭的房屋，買方一般會在簽訂合同前請驗屋師做好驗屋報告，以確保明白房屋的狀況。如果是購買CONDO或COOP，買方律師還需查閱審核CONDO或COOP的OFFERING PLAN和財務報告。如果確認好上述資金和房產檢驗都沒有問題的話，就應及時進行簽訂買賣合同步驟。需要注意的是，賣方律師發出的合同草稿本身並不具有法律約束力，只有等買方先簽訂合同並支付合同訂金，合同才正式生效並具有法律約束力。在銀行貸款成功批准和產權調查確認沒有問題後，就可以約好過戶的最後步驟。買方應該注意提前和經紀或者屋主約好做過戶前的檢查。買方還要注意按照律師的指示，提前到銀行準備好銀行本票或者現金支票 到過戶時支付給賣方。最後，過戶的時候，買方和賣方都要記得帶政府簽發的身份證件比如駕照 、護照或綠卡 ，而且一定要確認是沒有過期的。

郭氏聯合律師樓由郭鳳麗律師主理。郭鳳麗律師自2002年在紐約執業至今，專精房產買賣、生意買賣、租約談判、商業地產、房契轉讓、公司協定、婚前協定和遺囑設立，以20多年的專業經驗竭誠服務華人 社區。

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