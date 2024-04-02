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佐登微爾醫美診所法拉盛旗艦店隆重新張

紐約訊
開幕大方送 限前100名 送完為止。
開幕大方送 限前100名 送完為止。

臺灣上市公司「佐登妮絲集團」旗下頂級醫學美容、醫美界的愛馬仕「佐登微爾醫美診所Jourdenwell Aesthetics」紐約法拉盛旗艦店，在精心籌備三年後，於日前隆重新張，多位政府社區政要賢達前往致賀，為社區注入活力抗衰老的健康管理力量。為感謝各界的熱情期待和支持，該診所特推出「開幕重磅歡樂大方送」，加入會員$3990，即現金返點$3990，另附贈開幕精緻禮品，限量前100名，送完為止，欲購從速，以免向隅。

台灣知名的「佐登微爾醫美診所Jourdenwell Aesthetics」擁有P2國家級實驗室,研發生產頂級皮膚修護產品及抗衰老的系列保養品，多項獨家的國際專利,全球獲獎無數，向以「安心、放心、舒心」的醫美服務，享譽同業。佐登微爾透過三階段打造精準醫美，在客人進行診療前，先利用最先進的測儀蒐集需調整修復部位的數據，在醫師專業進行影像分析下，提供最適合的輕醫美選擇；為了降低愛美人士對醫美的不確定感，每位客人皆由諮詢師從開始卸妝、術前拍照、醫師面談、進行療程、術後保養及衛教，全程陪同，達到一站式醫美安心服務。

紐約法拉盛旗艦店的成立，亦一持宗旨和服務品質和精神，特聘美國首席整形外科醫師Dr. John Ho何醫生（醫學博士） Board Certified Surgeon，Plastics Reconstructive & Micro Surgery帶領資深醫師團隊駐診，提供客戶最新科技雷射儀器及有效的客制化醫學美容服務與療程，以一站式輕醫美服務、養護肌膚、電光雷射、針劑注射、埋線提拉、整型手術、健康點滴、全方位塑身抗衰老健康管理，透過恢復快、風險低的輕醫美，保留原本的優點，加強立體的元素，打造出忠於個人獨特美，將不動刀的美，融合在獨一無二的每張笑容。不同階段都有不同的美麗密碼「佐登微爾」立即見效的輕醫美，結合「佐登妮絲」系列產品，鎖住青春的生活美容，雙美齊下，精采人生隨時啟航。以往我們常會去注意臉部單一部位是否需要調整， 但其實五官整體的協調才是決定於臉部整體的美感。來紐約「佐登微爾」，在首席整形外科何醫師帶領經驗豐富的醫師護理團隊服務之下，讓美麗再次華麗蛻變，活出自信與魅力。

佐登微爾醫美診所主打的不動刀輕醫美，包括了光電類的逆時光藍寶石雷射、晶亮透白超皮秒、極限音波拉提，以及針劑類的美白點滴、玻尿酸、凍齡針等零休復期，精準的緊緻雕塑，撫紋提拉，提亮換膚，澎潤凹陷等，讓輪廓更自然完美、擁有年輕水嫩青春的彈性和活力樣貌。

「佐登微爾醫美診所Jourdenwell Aesthetics」紐約法拉盛旗艦店，守護您青春不老的美麗容顏和年輕活力的體態。地址:136-82 39th Ave. Ground Floor, flushing, NY 11354諮詢預約專線:718-866-0022；929-922-8988 ，網站:www.jourdenwell.us

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