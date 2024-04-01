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40年經驗 紐約人壽張一程團隊 提供優質保險和財務服務

紐約訊

「路遙知馬力，一程又一程。」紐約人壽張一程暨團隊積40年心血和經驗，提供優質保險和財務規畫服務。

紐約人壽資深代理人張一程於1982年10月投身保險業，至今已超過四十寒暑。他帶領團隊成員為華人以及各族裔提供各項保險和財務規畫服務，有人壽保險、教育基金、長期護理保險、年金、退休計畫、IRA與401K等。張一程的團隊包括1984年加入的張夫人鍾海棠、1990年加入的劉志良以及2005年入行的黃景年。

張一程團隊特別提醒大家要妥善安排好保險和財務，明智理性地處理，切勿輕信忽悠，貪小便宜。張一程認為，除了個人和家庭必須要有適量可靠的人壽保險之外，隨著年紀增長，接近退休或已退休人士應注意：（一）處理好IRA和401K。（二）減少風險，投資宜穩健安全。（三）理財要簡單，不傷腦筋不煩惱。（四）盡量多留錢作生活費，以便能做自己喜歡的事和完成個人心願，減少遺憾。（五）適當享受，不苛刻自己。（六）有足夠錢財供自己長壽享用，不愁太早將錢用光。（七）勿因被騙上當而做出糊塗決定，或因錯誤投資而遭受損失。（八）萬一久病，也能得到稱心周全的長期照料。（九）家人彼此關心，和睦相處，快樂享福。

張一程有感於第一代在美華人普遍有語言與文化等方面障礙，導致他們不但對保險、理財存在錯誤認知，而且最易在保險與理財等方面受到誤導欺詐。故此，張一程首開風氣之先河，在電視上做保險教育工作。據悉，他是首位在電視上科普傳揚保險知識的華人，意義重大。數十年來，他亦堅持不懈地寫專欄、出書，傳播正確實用的保險資訊，宏揚正氣，批判歪風。

於此同時，為了輔導有志全心投入保險事業的同行，張一程為他們舉辦高強度的「壽險藝術和事業」進修班，提高從業人員的水平和境界。張一程兼辦更高級的「馬列主義」進修班，「馬」是馬不停蹄地學習、打拚；「列」是名列前茅，服務同胞；「主義」指的是有理念，有靈魂，有精神，有境界，有理論，有實踐。於此同時，張一程帶領學員做慈善，捐款給中國滋根鄉村教育與發展促進會，普及山區婦孺的教育以及民俗文化的傳承。

出版了三本書的張一程，其中「實話實說談保險」在北京出版；隨後又有「實話實說論保險」由世界日報出版，約50萬字，近千頁，分上下兩冊，限量發行。除了供他的學生和有興趣的朋友閱讀，還捐給大學和圖書館，紐約法拉盛圖書館也有收藏。

專業、敬業、樂業，盡責的張一程保險團隊，為客戶提供優質服務，其辦事處地址: 207 W. Cermak Road, 2/FL, Chicago, IL 60616，電話： (312)808-1020

保險 退休 華人 投資 401K

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