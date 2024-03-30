催眠師執照中文班4/1法拉盛開課 快速獲證 合法工作

賽斯穌瑪利催眠中心sethsumari.com.美國催眠師證照班催眠專業課程，將於4月1日起在紐約法拉盛 開課，學成後指導工作和協助獨立開業。密集課: 週一至週四上課，共10天課, 8:30 am – 5:00 pm。下次開課日期：4/1–4/4；4/8-4/11; 4/15,16 。

晚間課: 連續五周的週一至週四晚上課， 6:00 pm -10:00 pm。下次開課日期：4/22 起至 5/24止。

催眠師執照中文班密集課程上課時間為: 週一至週四上課，共10天課, 8:30 am – 5:00 pm;以及連續五周的週一至週四晚上課, 6:00 pm -10:00 pm。下次開課日期：4/22 起 5/24止。以上皆為紐約時間。 開課前一周各班截止報名。

催眠師執照課程在美國開設有英文和中文班，該課程使用美國國家催眠師協會(NGH.net)審定的最新中、英文教材。凡具有高中以上學歷，年齡不限（有無醫學背景均可），無犯罪記錄者，即可報名參加。該課程設有中文考試，高通 過率。許多研究證明病痛源於心念失衡，概念偏差，壓抑不開心。催眠術是有效的心念,意識,能量療法,易學,無副作用。催眠術是改變信念,調整心智的練習,適用任何狀況。催眠術和催眠治療是美國醫學會、美國心理學和醫學領域於1950年代認證的有效療法， 國家勞工部 （文號：D.O.T.079.157.010）將催眠師認可為專業人士，並頒發有相關法令；使用催眠技術必須擁有合法認證的催眠師證照。美國執業催眠師可在醫院、醫療診所、療養、康復中心從事催眠工作或者獨立開業，且美國法律亦允許催眠師在按推，按摩，保健行業工作。由美國NGH國家催眠師協會核發並在全美註冊的催眠師執照，可在全美50州工作開業。亦可取得國際執照，在其他國家開業。催眠術被廣泛運用於醫學醫療、康復、中醫、按摩推拿、保健等行業。科學研究和醫學實踐證明，催眠術廣泛應用於各種病痛及人生狀況。

美國催眠師證照班課程分成六個部分:1-5課:在催眠客戶之前,包括所有的基礎教材。含催眠的定義，易受暗示的測試，有利/不利的影響，注意事項，歷史和理論。6-10課:涵蓋如何催眠，包括催眠的深度階段，建議管理和程式。涵蓋有意識和無意識的心智功能輔助和物理使用。11-14課:高級催眠方法和建議的發展。催眠麻醉也包括在內。15-17課:催眠的應用，包括戒煙、體重控制和壓力管理專案。18課：催眠實踐的道德、實踐標準和推薦術語。19-25課:涵蓋會話結構，行為評估和目標設定。進一步的高級技術，包括揭露技術，以及如何教授自我催眠課程。26課:催眠業務市場和行銷。額外教導：前世回溯。

該課程由美國國家催眠師協會認證的老師陳俊賢亦是氣功師親自授課，中文主講，理論結合實際，課堂練習豐富多彩。陳俊賢老師自2018年起從事催眠專業，擅長能量點按推催眠法，積極推動美國華語催眠事業發展，深受國家催眠師協會高度評價和廣大學員的讚譽。該課程培訓結束時，學員可使用中文考試，通過考試後即可獲得由美國國家催眠師協會NGH核發註冊的全美催眠師證照，獲證快，終身有效。是在美華人 學習專業技能、工作與開業的最佳選擇。學員獲取證照後，陳老師亦指導工作和協助獨立開業。

主辦單位：賽斯穌瑪利催眠中心；報名或詳情 www.sethsumari.com電話： 1-718-886-2000，

微信 號：L7188861999，地址：14935 Cherry, Flushing, NY11355