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2024免費足球訓練課程即起報名 兒童青少年試訓及選拔下月登場

紐約訊
06聯足青訓
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06聯足球體育會將於四月初，在曼克頓、皇后區布魯克林史泰登島啟動今年度新一季「免費試訓課程及選拔」，自即日起接受報名（因名額有限、先報先得、額滿即止），觀迎有興趣的兒童或青少年把握時機，上網www.06united.com辦理報名手續或瞭解更多詳情。

06聯足球體育會在紐約各區訓練營定期舉辦的「免費試訓及選拔課程」旨在發掘更多本地具潛質的小球員，推動紐約市青少年兒童對足球運動的發展。該會的青訓課程致力於提高球員的技術水準，讓他們接觸到專業的訓練環境和更具競爭力的比賽。

「免費試訓課程及選拔」參加資格但凡對足球感興趣的兒童，男女子均可即日起報名，名額有限，先報先得，額滿即止。各區選拔日期及時間如下：

【唐人街 | 曼哈頓】- 4月6日（星期六）1:00PM，出生年份2012年至2018年

【法拉盛 | 皇后區】- 4月6日（星期六）4:00PM，出生年份2010年至2018年

【聖喬治 | 史泰登島】- 4月7日（星期日）9:00AM，出生年份2012年至2018年

【自治市公園 | 布魯克林】- 4月7日（星期日）2:30PM，出生年份2010年至2018年

該會現階段只接受電子登記申請，敬請上網http://www.06united.com/youth_tryouts.zh.htm辦理報名手續。報名資料審核完畢後，該會將通過電郵回覆並確認試訓課程。備註：本會為「週末青少年足球訓練計劃」提供免費試訓課程。經評審合適者，將被編入不同年齡組別並接受每週足球技能訓練。

另外，六月底至八月底，將在紐約市五大華人社區舉行連續八週的「06足球夏令營」，現已開始招生，歡迎上網瞭解更多詳情或報名。若對「免費試訓及選拔課程」或「06足球夏令營」有任何疑問，歡迎隨時聯繫06聯足球體育會(青訓部)電話：(718)760-0280，電郵：[email protected]，網站：www.06united.com。

06聯足球體育會四月啟動今年度新一季「免費試訓課程及選拔」，自即日起接受報名（因名額有限、先報先得、額滿即止）。

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足球 紐約市 史泰登島 皇后區 布魯克林

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