第二屆江門青年杯乒乓球賽 3/31開賽

第二屆江門青年杯乒乓球賽記者招待會現場

紐約乒壇盛事，美東江門青年杯第二屆乒乓球賽，在江門青年會蔡裕明會長和華體會趙立衍會長的帶領下正式啟動，特邀擁有二十多年大型乒乓球比賽籌劃經驗的台山盃體育協會主席朱子超擔任本次活動的裁判長。比賽將於3月31日上午9:00-下午6:00舉行，賽場地址：布碌崙 John Dewey High School室內體育館50 Ave, X Brooklyn, NY11223。

蔡裕明會長於記者招待會上稱今年是中美建交45週年，主辦單位於這關鍵時刻舉辦這次活動是非常有意義的。江門是中國僑都，也是大灣區 核心地帶，舉辦這次賽事能凝聚僑胞力量，讓中國國技更發光發亮。

裁判長朱子超出生於乒乓球世家，其父親朱文彬曾代表廣東隊轉戰南北。根據朱子超裁判長深厚的資歷，在本屆的策劃和安排時借鑑第一屆經驗，特別設立了為期兩周的賽前裁判人員加強培訓，比賽過程在更專業及公平的環境下進行。

本屆參賽選手有來自全美及其他國家的選手合共31支球隊。組別有公開賽組，U2100組，元老組。參賽人員超過200人。該球賽極受紐約社區的關注及支持，各社團及商號鼎力贊助。協辦單位為富臨門宴會廳。贊助商號包括，鑽石贊助：美國酒店地產總會，皇佳商業銀行。鉑金贊助：148 Lafayette服裝公司，帝國箱包，通訊電子科技公司，季北川花膠鷄米粉連鎖，紐約光明電力集團，三喜酒樓，雙龍珠餅屋。黃金贊助：台山僑家宴飲食公司，中華龍乾洗公司，發拉盛銀行，紐約豐澤藥業，寶榮行食品中心，富瑤飲食集團，翠園酒家，匯景地產，創世建築工程事務所，葉瑞玲國際乒乓球學院。白銀贊助：新帝國地產集團，萬豐建築裝飾公司，Ming Mai建築公司。其他贊助商有：21世紀美容中心，大通銀行，有米酸奶，江源律師事務所，灣景豪苑，李錦記，美國國際烹飪協會，四九同鄉會主席林偉成先生，萬壽公司Amy Li，永一保險 ，芳芳地產公司，88電召車 ，紐約明基地產公司，Y&G公司，紐約佛有緣餐廳，William Su蘇煥光，美國酒店華裔協會，新鳳凰城海鮮大酒樓，AE合生水喉五金公司，紐約製衣業總商會，沖蔞同鄉總會常務副主席陳華周，皇金假期，廣東台山標力台球器材廠，新迎喜海鮮酒樓，槓上花大酒樓，威信汽車，台山女海味雜貨店，L&M Tours 華興旅遊，長江餅城，潮滋膳，紐約台山聯誼會，彩虹旅遊公司，家樂搬家運輸公司，Apple Best Home Care Agency Inc，灣景豪苑，美國台山總商會，美國沖蔞同鄉總會麥德森主席，UCA布碌崙華人 聯合會，鴻奔設計裝飾工程公司，準時電召車，高昇電器，紐約馬氏宗親會，水煮魚餐廳，海洋軒餐廳，紐約台山聯誼會梅家仲秘書長，精準註冊會計師樓蔡麗雲女士，天明建材廚具公司，芝加哥衝蔞同鄉會，美國布碌崙端芬同鄉會，中華保險公司，永忠影視工作室，田軒養生堂，Sanmiwago，紐約台山鄉親會，火火燒臘，廣州華立學院，順嘉註冊會計師事務所，江門市邑葵陳皮有限公司，大關地產，Sanmiwago鍋貼，金世紀護理公司，Lily Bakery，高小姐。

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比賽時間：3月31日上午9:00-下午6:00 地址：布碌崙John Dewey HighSchool室內體育館 50 Ave, X Brooklyn, NY11223