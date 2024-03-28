分享您的抗癌經驗 支持華人社區

蔡教授鼓勵癌症倖存者分享經驗

紐約大學 應用心理學系助理教授Dr. William Tsai正在進行一項研究：讓華人癌症 倖存者分享自身的癌症病路歷程，以幫助發展適合華人社群的資源，造福更多華裔癌友以及他們的家庭。參加者將獲得高達$120的Visa 禮品卡。

蔡教授表示，他在加州大學 洛杉磯分校讀書時專攻文化心理學，研究文化背景對人的思考和行為的影響，後來因為專長於研究癌症病人，他開始接觸到癌症病人這個群體，發現華人病患相較其他族裔是較特殊的群體。

蔡教授指出，病人被診斷出罹患癌症後，對患者本人、家庭及其照顧者的生活品質都會產生極大的影響。被告知罹癌後，病人常會有一段時間沉浸在悲傷的情緒中，且延續到療程結束後。因此，在這段身心艱難的時期，尋求親友的情緒支持是非常重要的。

然而，癌症防治宣導雖取得了成果，研究顯示美國仍有極高比例的華人將癌症汙名化。相對於西方人，華人常感到擔心會給別人帶來負擔或損害面子，因此常不願多談自己的癌症病況，有些人甚至擔心癌症會傳染。這些因素導致許多美國華人不願參加互助小組，因此能夠減輕患者情緒問題的方案與資源非常有限。

為了幫助華人克服其癌症後相關的情緒問題，蔡教授正在紐約大學文化情緒健康研究中心進行一項研究，引導華人癌症倖存者能夠在家中自行回顧癌症病路歷程。多項研究表明，通過書寫或談論一段困難的處境，可以幫助個人以更客觀的角度審視情況，也有助於統整紊亂的思緒，並賦予一段失落經歷以意義。通過研究已知，這類反思式練習可以幫助減輕類風濕性關節炎與巴金森氏症患者的症狀，並改善他們的睡眠、情緒和思考。這項研究將檢驗這種反思練習是否也能同樣幫助華人癌症倖存者。

該研究正在邀請華人癌症倖存者分享自己的經驗，參與者每週參加一次20分鐘的反思練習，共四周。參與者將根據提示詞在反思練習中寫下他們的癌症歷程。參加者將獲得最高$120的Visa現金卡作為酬勞。請通過此連結https://nyu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3DEAETYMIpBfl0q?Q_CHL=qr提供聯絡資訊，或致電/發簡訊至347-508-1979報名，或通過電郵[email protected]報名，或添加微信號:yi_e66。