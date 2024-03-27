3/30法拉盛「許一個圓滿人生」免費講座 如何減少擔憂得人生圓滿

釋常哲法師3/30分享如何能安心、安身、安家、安業，得到「四安」的「圓滿人生」。

紐約美國漢傳佛教文化協會Chinese Buddhist Cultural Association , USA應各界的需求，2024年策劃在美舉辦多場利生利眾的講座及活動，第一場即是3/3/2024上午10時，特邀法鼓山關懷院監院䆁常哲法師於法拉盛 台灣會館，開講「許一個圓滿人生」，講釋個人如何從自身的安身安心，進而為至親及朋友「許一個圓滿人生」。該講座免費入場，座位有限，請盡早洽詢，以免向隅。此講座並為不克前往法拉盛講座會場的人仕，開放ZOOM 線上同步講座ZoomMeeting ID: 863 9460 6836 加入碼（Passcode）: 20240330。

紐約美國漢傳佛教文化協會為響應法鼓山2024新春祝願：「人間有幸福」， 特別邀請通達經論，歷任法鼓山三峽天南寺監院、法鼓山僧團男眾部維那師、現任法鼓山護法總會關懷院監院的法鼓山釋常哲法師來美弘法，分享如何「好好面對（坦然）、好好思考（自主）、好好交代（預囑）、好好準備（安排）」讓人生的擔憂降到最低。法師常年為大眾提供人生圓滿系列的生死學講座，亦時時以正信佛法入世弘化，關懷社會大眾，教導生、死兩相安，行菩薩願行。法師表示，了知生死學，臨終關懷（包括意外災難），除了利益往生者，更能撫慰家屬，幫助生者免於無助、無奈與恐懼，讓生死兩相安，這是佛教利人利己的菩薩道精神，是「智慧」與「慈悲」最具體的表現！常哲法師表示：有智慧的人，從世間百態中體會到人世間的無常，能用有限的生命做無量的奉獻，幫助自己及他人離苦得樂。如《雜阿含經》文所說「心得解脫、法喜利故、身病悉除」，法的療癒是一種人文思想，以佛典的療病觀、生死觀，看待疾病與死亡，從而改變生命的質地，把每天當作最後一天，放鬆身心、活在當下。如聖嚴法師的末後偈：「無事忙中老、空裡有哭笑、本來沒有我、生死皆可拋」。是我們著一生需要不斷學習、練習的功課，如此才能隨時，隨處坦然接受無常的到來，圓滿人生的最後一哩路。

法鼓山大關懷教育的目標，是以普遍而平等關懷社會大眾的人間化佛法，圓滿生命各個階段的需求，可說是法鼓山願與行菩薩道的具體實踐。承繼法鼓山創辦人聖嚴法師「以關懷完成教育的功能，又以教育達成關懷的任務」的目標，從心靈環保出發，讓社會大眾獲得身心的安頓以及溫馨的慰懷，讓行者從中能夠安心、安身、安家、安業，得到「四安」的關懷與祝福，為個人和社會都注入安定的力量。法鼓山關懷院主要是用正知、正念推動人間化佛法來圓滿生命各個階段的正行，舉凡四眾弟子生老病死的關懷，病房的慰問與皈依，臨終關懷或往生的助念、慰問關懷、佛化奠祭的協助，到植存環保生命園區等等，都是關懷院的服務範疇，以此，行者得以利人利已，進而達到人生圓滿的目標。

若需進一步瞭解「許一個圓滿人生」免費講座詳情，請洽紐約漢傳佛教文化協會：917-860-7868 鄭小姐。講座地點：台灣會館地址：144-37 Northern Blvd., Flushing, NY 11354 。