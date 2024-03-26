我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

現代汽車與TEN Advertising 合作全新Santa Fe的亞裔廣告

紐約訊

北美現代汽車與其亞裔廣告公司TEN Advertising於3月15日發布了兩支全新2024年Santa Fe休旅車的原創廣告，分別名為「Santa Fe: 如履平地」和「Santa Fe: 海闊天空」。這些廣告針對在日常生活中尋求令人興奮體驗的亞裔伴侶與家庭。該廣告項目藉由Santa Fe的外觀風格和HTRAC全輪驅動系統展示其堅固性，同時呈現Santa Fe舒適，感性，和精緻的內部空間，進而將全新的現代Santa Fe定位為一款精緻堅固的休旅車。

這個全新Santa Fe的廣告項目完美呈現將戶外活動融入日常生活的亞裔族群，同時滿足這些重視優質與精緻空間的亞裔消費者的需求。在反映出這些亞裔消費者特性的同時，該廣告項目也展示了Santa Fe堅固耐用的外觀、寬敞的三排座椅、優質的內室空間、打破室內外界限的後車廂門，以及將越野冒險提升到全新水平的Santa Fe XRT車型。

「在現代汽車，我們的承諾是與我們的受眾建立真實、包容且具有文化相關性的聯繫，這包括展示Santa Fe車型的特點和不同配置，以橋接Santa Fe車型所創造的旅程與我們亞裔美國客戶的家庭價值觀和豐富傳統之間的聯繫，」 北美現代汽車首席營銷官Angela Zepeda表示。「我們的新亞裔美國廣告項目展現了Santa Fe的特點和多功能性，為客戶提供了他們所追求的寬敞豪華的車內空間，包括三排座椅和寬敞的車尾門，創造出打破室內外界限的開放生活空間。」

「作為北美現代汽車亞裔廣告公司，TEN Advertising不僅設計了Santa Fe上市廣告項目，更將其視為一個機會，通過與亞裔美國觀眾共鳴的洞察力來傳達現代汽車品牌價值觀。這個廣告項目旨在介紹全新的Santa Fe車型，這款車型無縫地融入了我們的目標受眾的動態日常生活中，他們在每一個轉折都尋求新鮮和激動人心的體驗。通過宣布全新Santa Fe的上市，我們旨在為消費者帶來新鮮的體驗和充滿活力的冒險。」 TEN Advertising的創始人兼總裁 Karen Park 表示。

「Santa Fe: 如履平地」和「Santa Fe: 海闊天空」廣告的創意概念是深入分析全新Santa Fe以及全面調查亞裔消費者生活方式的成果。「Santa Fe: 如履平地」廣告展示一對亞裔伴侶在越野道路上駕駛Santa Fe XRT版本，享受意想不到的戶外冒險。「Santa Fe: 海闊天空」廣告則講述了Santa Fe不僅是一個適合家庭出遊、寬敞且精緻的空間，更是一個能讓人享受寧靜的避難所。

「Santa Fe: 如履平地」和「Santa Fe: 海闊天空」兩支廣告將在電視、網路、社交媒體，以及電影院平台上播放，凸顯出Santa Fe的卓越性能與設計。此外TEN Advertising還策劃了一系列的公關與宣傳活動，向消費者介紹與推廣2024 Santa Fe，並傳達現代汽車「讓每個旅程都充滿歡樂」的品牌訊息。

TEN Advertising是一家女性所有和經營的獨立亞裔廣告公司，為想要針對在美國增長最快的亞裔消費者的客戶提供全方位的行銷和廣告服務。TEN Advertising由擁有29年亞裔行銷經驗的資深人士Karen Park於2010年創立，致力於為客戶拓展在美亞裔市場，並藉由深思熟慮的溝通與精心策畫的推廣計劃來提升美國亞裔消費者的價值與地位。TEN Advertising通過深入的文化情報與市場見解指導其客戶，以達成行銷目標，同時以與文化相關的方式準確解讀客戶的品牌信息。

亞裔 休旅 電影院

上一則

警方抓獲巴斯海灘商住樓火災殺人嫌犯

下一則

江邦高中建新校舍 可容納630名學生

熱門新聞

法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
良哥在當電召車司機的過程中，經常載到從中國來的走線客。圖為由中南美洲來美國的中國走線客。(路透)

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

2024-03-24 10:16
紐約州眾議員布魯門卡拉提出反租霸的新提案。(取自州眾議會官網)

紐約房東遭毆死 州議員提「反租霸案」 簡化驅逐程序

2024-03-25 07:07
沈秀萍生前在法拉盛市中心經營一家改衣及乾洗店。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛獨居華女失聯數月 社區助尋確認已在療養院病故

2024-03-22 12:08
覃輝前妻頸部被勒出的血印。(紐約東區聯邦法院提供)

中國億萬富豪覃輝 紐約認罪

2024-03-19 02:30

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍