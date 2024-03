03月26日(週二):

● Flushing Library Chinese Calligraphy Classroom

中國書法 基礎課程(線下)

03月26日(週二)晚上6點至7點

主辦:Queens Public Library at Flushing

https://rb.gy/u63ypk

● Hart Island Tour

哈特島一日遊(線下)

03月26日(週二)上午10點至下午1點

主辦:Urban Park Rangers

https://shorturl.at/jmoIX

03月27日(週三):

● Barnyard Egg Hunt

農場博物館復活節 尋蛋活動(線下)

03月27日(週三)至03月30日(週六)上午11點至下午4點

主辦:Queens Country Farm Museum

https://shorturl.at/glpu4

03月30日(週六):

● Chair Yoga For All! (In Mandarin Chinese/English)

椅子瑜伽 (中、英文)(線下)

03月30日(週六)上午10點30分至11點30分

主辦:Queens Public Library at Douglaston/Little Neck

https://shorturl.at/bdCP5

● "How Books Can Open Your Mind:" Book Talk With Author Lisa Bu

《讀書,推遲妥協那天的到來》-與作家卜秋靜對話(線下)

03月30日(週六)下午2點至4點30分

主辦:Queens Public Library at Flushing

https://shorturl.at/nTW59

● Easter Buunny Photos

復活節兔子合影會(線下)

03月30日(週六)中午12點至下午3點

主辦:Tangram

https://shorturl.at/jvxE2

03月31日(週日):

● Easter Parade and Easter Bonnet Festival

復活節遊行和復活節帽子節(線下)

03月31日(週日)上午10點至下午4點

主辦:Fifth Avenue Association

https://shorturl.at/TUWX8