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開盤第一個月，65%住宅預訂一空 威斯汀華苑火熱銷售中

紐約訊
威斯汀華苑之所以在市場上火爆異常，主要是因為其優越的地理位置、一流的建築品質及高端的內部設計。
威斯汀華苑之所以在市場上火爆異常，主要是因為其優越的地理位置、一流的建築品質及高端的內部設計。

由知名房地產開發公司—世紀集團開發，地處皇后區中心地帶的精品高端住宅樓—威斯汀華苑，至今已經開盤一個月。在開盤第一個月，威斯汀華苑就有31份合同悉數簽出，65%住宅預訂一空！

威斯汀華苑的所處的地理位置是近幾年新興的法拉盛居住新選擇。這裡既臨近繁華的商業區，又鬧中取靜，不受喧囂的打擾。威斯汀華苑的步行範圍內有多條公交線路、地鐵7號線和LIRR火車站，方便前往曼哈頓和長島，兼具繁華中的靜謐之感與交通的便利。同時，周邊社區眾多超市餐飲彙聚，步行十分鐘可達大中華超市、Jmart等大型超市以及Tangram、新世界等大型商場，領銜便利都市生活。

威斯汀華苑坐落于皇后區首家五星級酒店—威斯汀酒店之上。威斯汀酒店由知名建築公司Raymond Chan Architect P.C.設計，外部為高端玻璃幕牆，風格現代，內部提供豪華的高端設施，包括豪華宴會廳、室內泳池、桑拿房、健身房等，此外，威斯汀酒店還引進了享譽盛名的「Hinoki Bistro」精品餐廳。

威斯汀華苑共有48套住宅，提供從Studio到二居室的多種戶型選擇。威斯汀華苑不僅是法拉盛的新焦點，更是頂級優雅生活的象徵。在這裡，住戶不僅能享有頂尖奢華品質，俯瞰高層的壯麗景觀，更是可以享受到全套的豪華設施，專屬的五星級酒店級別行政套房服務，以及融入智慧家居的極致便捷。

威斯汀華苑，以其16英尺挑高的大堂為標誌，展現了非凡的建築藝術和優雅氣派。全天候禮賓服務為每一位元住戶提供至尊舒適的生活體驗。同時，24小時專業門衛服務帶來無微不至的貼心守護，確保您的家庭生活安心與舒適。

公寓內部由紐約領先的設計公司Lemay id精心打造，每一細節都展現了精品住宅的特色。義大利進口高級建材的使用，體現出尊貴的品味。廚房配備德國Miele頂級家電和定制櫥櫃，讓烹飪成為一種享受。衛浴空間配有智慧地暖系統、高品質Nemo瓷磚和ToTo Neorest高端智慧馬桶，使日常生活的舒適度提升至全新高度。

室內挑高為10’5-11’5尺，搭配三層隔音隔熱落地玻璃大窗，提升了其空間感，也讓住戶可以盡享無遮擋的壯美景觀。此外，公寓還配備智慧家居，如Latch智慧鎖系統，智慧恒溫器與燈光控制等，方便住戶輕鬆控制日常。

因為位處酒店之上，威斯汀華苑的住戶可以尊享威斯汀酒店的豪華設施，包括豪華宴會廳、自行車停放中心、配備電車充電樁的停車場、亞馬遜儲物櫃中心、快遞管理室、屋頂露臺及燒烤區、配備頂級音響視頻和燈光系統的商業會議室、會所休閒區、健身房和全年室內恒溫泳池及桑拿房。

地址: 35-32 LEAVITT STREET, FLUSHING, NY 11354

Website: northernresidences.com

Phone: 929-623-6806

Email: [email protected]

法拉盛 皇后區 義大利 長島 地鐵

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