法拉盛新東方古玩城店慶三周年 全場8折

位於法拉盛 緬街新東方商場地下一層的古玩城自2021年成立已經在法拉盛小有名氣，逐漸形成規模，成為法拉盛知名的古董一條街。這裏彙集了十多家古董商，經營品種廣泛，各有特色：主要包括：中國古瓷器，玉器翡翠，古錢幣，鐘錶，金銀首飾，文房雜項，古書畫，古傢俱等古董珍品。為慶祝開業三周年，回饋廣大收藏愛好者，現特別推出進店立享八折優惠，歡迎新老客戶惠顧。

新東方古玩店資深行家傅老師介紹說：海外華人 朋友們喜愛收藏的熱度一直都很高，身在異鄉，華人朋友始終熱愛咱們中華文化，海外市場相對正規，遇到真品和價好的古董機會要遠大於國內，無論是自藏還是投資 ，未來都有非常大的增值空間，而且當今的通脹這麼高，收藏古董也是非常好的避險方法和保值作用。

居住在長島 的王女士最近剛剛買了房子，想添置一些古董作為家中的裝飾，朋友來做客即顯出主人的藝術品味又可以保值和傳承給下一代，讓在美國長大的孩子也可以瞭解中國藝術，的確是一舉多得的好處，王女士說：來新東方古玩城除了可以挑選到真品，還可以學到很多鑒定知識，真是一場美好的體驗。

入住古玩一條街的商家有新東方古玩城（主營明清瓷器，古董等雜項）、鴻宇軒（擅長古錢幣及雜項）、鴻福居（專業收購黃金，金銀首飾，手錶鉆石等）、紫金閣（古玩雜項等）、本大吉（瓷器玉器等）、司馬齋（古籍善本，字畫，印章壽山石等）、榮寶齋（古董雜項等）、以及鐘錶維修等。古玩城還特別為各位提供免費鑒定，高價收購和寄賣服務。地址：37-12 Main st.Flushing, NY 11354(緬街香港 超市對面)；每天營業時間11：00am-8：00pm ；歡迎聯絡傅先生，電話：718-813-5810。