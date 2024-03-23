平安保險推出小型商業混合保險 相同承保項目最多可省近40%保費

平安保險布碌崙分公司，設備齊全，訓練有素及經驗豐富的職員，隨時為顧客解答保險問題，讓投保者更省心省力。

在華人社區中國城、法拉盛 及布碌崙 均有辦公處的平安保險 公司，擁有40年保險經驗，在華人社區深獲好評，專業提供汽車、房屋、商業等優值保險服務。有感近年物價飛漲，保費 增加雙倍以上，特推出小型商業混合保險，不超過三層的小型商業樓(樓下店鋪，樓上住家)最適合此類保險，根據承保項目的不同，最多可為僑胞省下40%的保費。平安保險服務曼哈頓、皇后區、布碌崙及史泰登島的居民並提供非常優惠的價格。

在通膨嚴重的影響下，平安保險可為您增加更多利潤，節省不必要的開銷。疫後的市場結構已不同以往，小型商業樓層(三層住商混合樓)在寸土寸金的繁榮市區裡正蓬勃發展，平安保險為此特推出小型商業混合保險，如果您是擁有此類小型住商混和樓宇者，以相同的承保項目，平安保險直接代理的公司都可為您省下大額保費。另外，餐館和洗衣店近年也是增加2-3倍保費，平安保險都可根據您的承保項目為您最大限度節省將近40%保費。

平安保險獨家代理汽車保險能為您省下大額保費。無論您是租車或購買新車，網路上購買的保險其廣告費用轉嫁到保戶身上，保費事實上並沒有比較便宜，僑胞在選購時應貨比三家，避免吃虧。

在商業保險方面提供樓宇、餐館、速食、美容、美甲、洗籠、勞工、裝修、電召車保險等各領域的保險服務。平安保險的服務宗旨在於提供僑胞適用且特廉保費之優質保險，拿現在續期保單至平安保險，負責人以40年的豐富經驗為您省下大額保費，歡迎僑胞致電洽詢或親臨比價。

平安保險專業提供餐館、洗籠特廉保費，汽車全保特廉，主要為顧客直接選購適合及價廉的保險產品，處理各種投保手續及理賠等相關事宜；無論您是在法拉盛、華埠 或布碌崙，您都可以得到平安保險公司竭誠的服務。平安保險總公司地址：紐約華埠且林士果8號5樓500室(永發大廈)，諮詢電話：212-233-8258。法拉盛分公司地址：羅斯福大道135-32號3樓，電話：718-359-5380，周一至周六營業。布碌崙新分公司：8大道48-06號1樓，電話：718-436-3388，周一至周五下午營業，服務僑胞。