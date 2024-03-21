康寶萊45週年四方來賀

謝美美總裁和眾來賓合影

康寶萊作為一家全球知名的營養和體重管理公司，自1980年以來，健身、個人護理產品至今已覆蓋全球超過90個國家和地區。肩負著為全世界人們帶去健康營養的使命，康寶萊通過優質的產品和個性化的方案，將均衡營養的理念和健康的生活方式傳遞給更多的人們。

上週康寶萊45周年慶典GALA在法拉盛 隆重舉行。紐約州眾議院 Ron Kim，市議員陳熠和李昌永法官紛紛到場支持這場謝美美總裁主持的慶典。節目中，謝美美女士說起創業經歷感慨萬分。幼年時她的母親非常勤勞，為了一家人的美國夢奮力工作。經歷了辛苦的童年和迷茫的少女時代，年輕的美美一直沒有職業方向。直到18歲那年，謝媽媽看了一個康寳來的廣告。 起初非常的懷疑，後來抱著試試看的心態，竟效果喜人。可謂心之所念，金石為開。謝美美總裁吐露心聲到。自從那年接觸到康寳來的減重 產品後，她的健康和生活都開始有了許多轉機。之後她學了營養學。近日更是剛剛於哈佛大學 畢業。

人的身體需要什麼營養，三餐該吃什麼，如何休息，如何運動，如何去控制病原體。 這些都是美美研究的課題。 康寶萊更是已經被美國的醫療中心認證，可以幫助糖尿病患者訂制午餐。康寶萊已在95個國家開了分公司。你可以在這些國家吃到康瑪萊的產品。 3月份如果註冊加入會員，會有送康寶萊價值$60的營養代餐雞湯，還會得到一份250塊錢的紅包。

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