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MJHS醫療系統的Elderplan（長老計劃） 無需每月保費 可自由選擇任何專科醫生或牙醫

紐約訊

MJHS醫療系統成員之一的長老計劃/第一家(Elderplan/HomeFirst)，為紐約地區長者提供量身定製超卓的Medicare聯邦醫療保險優勢計計劃(Medicare Advantage)，無需每月保費

由紐約市布碌崙四位女士於1907年創立的非營利醫療保健組織MJHS，核心價值是同情心、尊嚴和尊重。作為MJHS系統成員之一的長老計劃/第一家(Elderplan/HomeFirst)，秉持同樣精神，30多年來為紐約地區長者提供量身定製的紅藍卡聯邦醫療保險優勢計畫，滿足各健康水平的紅藍卡(Medicare)以及雙重紅藍卡和白卡(Medicaid)受益人不斷變化的需求，確保其會員得到應得的護理和支援。

Elderplan（長老計劃）是一項與Medicare聯邦醫療保險及Medicaid醫療補助都簽有合約的HMO計劃，旨在滿足享有Medicare聯邦醫療保險及Medicaid醫療補助保險的各種健康級別人士的需求，幫助人們獲得比傳統的聯邦醫療保險計劃更多的福利，以幫助人們保持健康和節省開支、獨立而自由地生活。

Elderplan/Homefirst長老計劃/第一家2024年度的超卓優報計劃新增包括各種有價值的福利，例如：

* 新的！增加並擴大OTC福利，最高$3,240的非處方(OTC)額度。除了公用事業、網路、雜貨、送貨上門和傳統 OTC之外，現在還包括租金/抵押貸款的支付*

* 全新！$500的現金Flex卡，用於支付牙科、聽力和視力的自付費用

* 全新！自由選擇任何專家或牙醫，無需額外費用

* 新增功能！針灸、針壓及反射療法

* 零保費計劃

* 經濟實惠的醫療、醫院和處方藥保險

* 零付費主治醫生面對面就診

* 無需轉介看專科醫生

* 預防性和綜合牙科福利，包括牙根管治療、補牙或牙冠

* 常規視力福利包括隱形眼鏡或眼鏡，聽力服務承保包括助聽器福利

* 免費接送往返醫生約診的服務

* 居家長期護理

* 免費健身館會員資格，有助保持健康與活力，另加8,000多部線上健身影片

欲瞭解2024年全新升級福利的更多資訊，歡迎致電Elderplan（長老計劃）福利顧問（347）668-7353預約洽詢，通曉國語及多方言，或瀏覽elderplanbenefits.org查看計劃選項。

聯邦醫療保險 福利 紅藍卡 Medicaid 保費

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