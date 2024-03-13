我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

美的空調安裝培訓即將開展 名額有限 歡迎從速報名

紐約訊
美的空調北美首家HVAC展廳現場產品展示圖。
美的空調北美首家HVAC展廳現場產品展示圖。

日前，美的空調宣佈北美首家HVAC（Heating, Ventilation, and Air Conditioning）展廳在紐約市新鮮草原（Fresh Meadows）正式開業。美的HVAC旗艦展廳具備安裝商專業培訓、執業考試以及HVAC專業學校學生實踐基地等多種功能。美的空調即將要在3月23日週六9:00 am-12:00 pm 在紐約市新鮮草原HVAC展廳舉行第一場培訓，名額有限，歡迎從速報名參加。

以上活動將與您分享美的一系列創新的熱泵產品，行業新一代高效能製熱技術以及多場景熱泵系統安裝操作規範，更會在現場讓您了解到最新的美的產品系列，包括Midea EVOX中央熱泵系統、窗式熱泵、一拖多熱泵系統、分體熱泵系統、生活熱水熱泵等等。參加此次的美的空調安裝培訓，絕對能予您很多啟發，讓您為客提供更優秀的保修服務。

隨著HVAC展廳順利開業，美的空調將進一步推進本土專業通路拓展和優化本土化服務，發起更多不同類型的熱泵教育和推廣項目，如HVAC繼續教育課程、熱泵技術諮詢、社區公益項目等。新開幕的HVAC展廳，圍繞全場景、全氣候、全建築類型的「全面製熱解決方案」，展出的明星技術及產品包括與美國能源部合作的超低溫熱泵、紐約州政府組織指定的創新窗式熱泵、EVOX超高效能中央風管系統等。根據美國2023年的新節能法和反通貨膨脹（IRA）的節能法規定，美的空調的明星產品符合能源局的高節能標準，消費者能夠獲得節能退稅

歡迎親臨美的空調HVAC旗艦展廳參觀，深入了解美的冷暖空調產品。有意了解美的冷暖空調產品，請聯絡美的空調獨家總代理Ai-Midea Conditioning。

此次活動名額有限，請有興趣者從速報名，電話：718-668-5055，報名以及上課地址： 158-15 Union Turnpike, Fresh Meadows, NY 11366，聯繫郵箱： [email protected]，美的網址：www.mideacomfort.us。

紐約市 退稅 紐約州 能源部 低溫

上一則

從臭名昭著到乘客最滿意機場 拉瓜地亞機場多年整修後成功翻身

下一則

向富人徵稅？他們會走，那誰遭殃？

熱門新聞

日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
(市警局提供)

紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬

2024-03-06 14:45
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

2024-03-09 19:37
六名華人將非法商品藏在包裝好的響尾蛇下面。(檢方提供)

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕

2024-03-05 11:45

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
退休想到海外養老？這5個國家最易移民

退休想到海外養老？這5個國家最易移民
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...