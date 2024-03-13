美的空調安裝培訓即將開展 名額有限 歡迎從速報名

美的空調北美首家HVAC展廳現場產品展示圖。

日前，美的空調宣佈北美首家HVAC（Heating, Ventilation, and Air Conditioning）展廳在紐約市 新鮮草原（Fresh Meadows）正式開業。美的HVAC旗艦展廳具備安裝商專業培訓、執業考試以及HVAC專業學校學生實踐基地等多種功能。美的空調即將要在3月23日週六9:00 am-12:00 pm 在紐約市新鮮草原HVAC展廳舉行第一場培訓，名額有限，歡迎從速報名參加。

以上活動將與您分享美的一系列創新的熱泵產品，行業新一代高效能製熱技術以及多場景熱泵系統安裝操作規範，更會在現場讓您了解到最新的美的產品系列，包括Midea EVOX中央熱泵系統、窗式熱泵、一拖多熱泵系統、分體熱泵系統、生活熱水熱泵等等。參加此次的美的空調安裝培訓，絕對能予您很多啟發，讓您為客提供更優秀的保修服務。

隨著HVAC展廳順利開業，美的空調將進一步推進本土專業通路拓展和優化本土化服務，發起更多不同類型的熱泵教育和推廣項目，如HVAC繼續教育課程、熱泵技術諮詢、社區公益項目等。新開幕的HVAC展廳，圍繞全場景、全氣候、全建築類型的「全面製熱解決方案」，展出的明星技術及產品包括與美國能源部 合作的超低溫 熱泵、紐約州 政府組織指定的創新窗式熱泵、EVOX超高效能中央風管系統等。根據美國2023年的新節能法和反通貨膨脹（IRA）的節能法規定，美的空調的明星產品符合能源局的高節能標準，消費者能夠獲得節能退稅 。

歡迎親臨美的空調HVAC旗艦展廳參觀，深入了解美的冷暖空調產品。有意了解美的冷暖空調產品，請聯絡美的空調獨家總代理Ai-Midea Conditioning。

此次活動名額有限，請有興趣者從速報名，電話：718-668-5055，報名以及上課地址： 158-15 Union Turnpike, Fresh Meadows, NY 11366，聯繫郵箱： [email protected]，美的網址：www.mideacomfort.us。