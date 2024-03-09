現代汽車榮獲最多IIHS最佳安全首選大獎

現代汽車集團近期宣布，美國公路安全保險協會(IIHS)授予其旗下共16款車型著名的2024年IIHS最佳安全首選和最佳安全首選+大獎，在IIHS年度評估中超過任何其他汽車品牌。

現代汽車集團在2024年IIHS獎項中的出色表現證明了現代對產品安全性的堅定關注。現代汽車集團榮獲了十個TSP獎項和六個TSP+獎項，在競爭激烈的汽車業界中處於領先地位。這項成就體現了現代汽車致力成為車輛安全領導者的承諾，並不斷努力為車主乘客提供最高水準的保護。

現代汽車集團總裁兼全球首席安全與品質官Brian Latouf表示：「現代汽車集團很自豪能在最近的IIHS TSP/TSP+獎項結果中獲得業界領導地位。安全是現代汽車設計的基石，我們的十六款車型獲得了業界最佳安全榮譽證明了這一點。」

在現代汽車集團旗下的品牌中，現代汽車獲得了兩個TSP+和五個TSP大獎，這些認可彰顯出了現代所堅持的卓越安全標準。

現代汽車榮獲TSP+的車型包含Kona小型休旅 車和IONIQ 6中型電動轎車。獲得TSP的車型則有Elantra小型轎車、IONIQ 5和Tucson小型休旅車、Palisade中型休旅車，以及Santa Cruz小型皮卡車。

對於2024年的TSP/TSP+獎項，IIHS提高了評選標準，要求汽車製造商加強對後座乘客的保護並改善行人防撞系統。IIHS更新後的測試包含了坐在駕駛人後面的第二個假人，重點在於保障後座的安全。請至IIHS.org查詢獎項評估標準變更的更多信息。

Brian Latouf表示：「我們很欣賞IIHS在2024年的最佳安全首選大獎提出的更具挑戰性的要求。為了贏得這些更嚴格的獎項，我們所做出的調整與改變為我們的車主提供了最高水準的安全保護。安全是我們公司的首要任務，這些獎項證明了我們對客戶的承諾。」

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州 的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業 機會。請至www.Hyundai News.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

Hyundai Motor Group

12 Heolleung-ro, Seochogu,

Seoul, 06797, Korea

www.hyundaimotorgroup.com