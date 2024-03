國際鋼琴大師郎朗最新專輯《郎朗：聖-桑》全球發行

郎朗演繹聖-桑《第二鋼琴協奏曲》《動物狂歡節》及法國經典小品和歷史遺珠最新專輯,安德里斯‧尼爾森斯指揮,與德國萊比錫布商大廈管弦樂團和吉娜‧愛麗絲聯袂合作。

國際鋼琴大師郎朗最新專輯《郎朗:聖-桑》(Lang Lang – Saint-Saens)3月1日由德意志留聲機(DG)唱片全球發行。專輯收錄了備受樂迷喜愛的經典作品、新發掘曲目及聖-桑兩部最為知名的大型管弦樂作品,將以雙CD、雙黑膠唱片以及數位專輯的形式發布。郎朗攜手安德里斯‧尼爾森斯執棒的德國 萊比錫布商大廈管弦樂團聯袂合作,為廣大樂迷獻上一場音樂盛宴。專輯發布當天3月1日美東時間上午11:40,郎朗和吉娜‧愛麗絲將空降郎朗官方YouTube 直播間與觀眾互動。

整張專輯的核心是聖-桑為雙鋼琴和管弦樂隊創作的「大型動物園 幻想曲」、極富魔力的《動物狂歡節》(Carnival of the Animals),以及技巧出眾的《第二鋼琴協奏曲》(Piano Concerto No. 2)。此外,還收錄十多首鋼琴獨奏、四手聯彈作品,既有法國黃金時代的名曲,也有曾被忽視的法國女性作曲家的遺珠作品。

郎朗決定把《動物狂歡節》這首曾讓幾代年輕聽眾陶醉、數百萬人入門古典音樂的作品放在專輯開頭,這來自他吸引兒童聽眾欣賞古典音樂的使命感。「我們很多人都記得童年時期聽到聖-桑這部著名的作品。在它歡樂的表面下充滿了巧妙的想法。作曲家用一種幽默的方式,做出了非常真實的表達」,郎朗表示:「當然,與我的妻子吉娜‧愛麗絲一起錄製這部作品也是一件美妙的事。」

對於吉娜‧愛麗絲來說,這次錄音是她個人的一個里程碑。她說:「多年來,我一直非常欣賞安德里斯‧尼爾森斯和他的萊比錫布商大廈管弦樂團。與他們合作是我的榮幸,我想盡我所能,享受合作的每一刻。與郎朗一起練習和錄製這部作品,感覺就像是另一種層次的交流,我由衷地感激有這次機會。」

這部由14個樂章組成的史詩級音樂作品是聖-桑於1886年迅速創作完成,它模仿了包括羅西尼、奧芬巴赫、孟德爾松和聖-桑本人的音樂。它在束之高閣之前只在私人或半私人場合演出,以免聖-桑失去「嚴肅藝術家」的聲譽。

《動物狂歡節》於1921年聖-桑去世數月後出版,迅速成為音樂會觀眾的最愛。倒數第二首《天鵝》廣為流傳,作曲家生前曾出版過大提琴和雙鋼琴版本。這張專輯最後一曲是埃米爾‧瑙莫夫(Emile Naoumoff)為四手聯彈改編的版本,兩個聲部均由郎朗演奏。

郎朗稱聖-桑的《第二鋼琴協奏曲》是「宏偉但被低估的浪漫主義傑作」。在學生時代,他就被這部融合了德國浪漫主義和法國風情的作品所吸引。他回憶說:「我一直很喜歡這首曲子。開頭是向巴赫致敬,第一樂章既有慢速的華彩,也有常規的快速樂段。第二樂章是諧謔曲,類似孟德爾松的《仲夏夜之夢》,而終曲則非常炫技,就像巴赫、李斯特的結合體。它也很像一首管風琴協奏曲,但也有些精緻的法國元素。」

這次錄製也是對萊比錫和聖-桑音樂歷史淵源的致敬:聖-桑於1868年5月在巴黎首演了他的《第二協奏曲》,之後的10月在萊比錫布商大廈管弦樂團舉行了第二次演出。安德里斯‧尼爾森斯指出樂團「與聖-桑的音樂語言有著特殊的聯繫和解讀」,並稱與郎朗的合作「非常充實」。郎朗則表示:「與美妙的萊比錫布商大廈管弦樂團和安德里斯‧尼爾森斯一起探索,為我打開了新的視野。」

郎朗很有想法地在專輯中加入一些膾炙人口的獨奏與四手聯彈作品,從拉威爾的《悼念死亡的公主帕凡舞曲》開始。他還錄製了聖-桑《六首練習曲,作品111》中的《托卡塔》,福雷的《帕凡舞曲》以及《安魂曲》中的《在天堂》,還有德利布歌劇 《拉克美》中的《花之二重唱》。在錄製德彪西《小組曲》時,他再次與吉娜‧愛麗絲合作,她形容演奏這首令人回味的作品就像「在畫一幅畫」。

該專輯還呈現了莉莉‧布朗熱(Lili Boulanger)、梅拉妮-埃萊娜‧波尼斯(Melanie-Helene Bonis)、路易絲‧法倫克(Louise Farrenc)、熱爾曼‧塔耶費爾(Germaine Tailleferre)、夏洛特‧索希(Charlotte Sohy)五位法國女性作曲家的作品,這些作品直到近年才被人們所熟知。郎朗稱:「我第一次近距離接觸到法國女性作曲家的音樂。為了錄製這張專輯,我得以發掘出這些美麗的珍寶,很欣喜能夠與大家分享」。

作為專輯聯動,在德國萊比錫布商大廈音樂廳現場拍攝的聖-桑《第二鋼琴協奏曲》和《動物狂歡節》的兩部音樂會電影,也會在全球的電視臺播放,樂迷可在DG唱片的視頻流媒體平臺STAGE+上觀看。由吉娜‧愛麗絲擔任第二鋼琴的《動物狂歡節》已於2月播出,《第二鋼琴協奏曲》將於3月28日世界鋼琴日上線。

作為額外的驚喜,德意志留聲機還將推出《動物狂歡節》的純數位版本。該版本將由美國喜劇演員和電視主持人吉米‧法倫朗誦旁白,念白出自美國詩人奧格登‧納許在上個世紀為配合作品的每個樂章而創作的、深受聽眾喜愛的幽默詩篇。此版本將在各大數字平臺上線:https://dg.lnk.to/CarnivaloftheAnimals

除了購買CD和黑膠唱片外,聽眾現可通過Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Music等平臺線上收聽或下載數位版專輯《郎朗:聖-桑》,或前往Universal、Amazon等網站訂購實體CD及黑膠唱片;試聽及更多訂購資訊在https://dg.lnk.to/Saint-Saens。接下來,郎朗將在柏林、聖地牙哥、克利夫蘭、巴黎等地的巡演中演奏聖-桑的《第二鋼琴協奏曲》。