3/30「許一個圓滿人生」免費講座 法鼓山釋常哲法師主講

釋常哲法師三月底紐約分享如何「好好面對（坦然）、好好思考（自主）、好好交代（預囑）、好好準備（安排）」讓人生的擔憂降到最低。

紐約美國漢傳佛教文化協會Chinese Buddhist Cultural Association , USA應各界的需求，並響應法鼓山2024新春祝願：「人間有幸福」，特邀法鼓山關懷院監院䆁常哲法師於3/30/2024上午10時至紐約法拉盛 台灣會館，開講「許一個圓滿人生」。如何從安身安心，而能生活平安，為自己，家人及親朋好友「許一個圓滿人生」。該講座免費入場，座位有限，請盡早洽詢，以免向隅。

法鼓山大關懷教育的目標，是以人間化的佛法，普遍而平等的關懷社會大眾，圓滿每個人生命各個階段的需求，可說是法鼓山入世、化世、菩薩願行的具體實踐。人的一生，從懷胎、出生、嬰幼兒、少年、成年、老年到臨終與死亡，每一個階段與層面都是大關懷教育的範圍。承繼法鼓山創辦人聖嚴法師「以關懷完成教育的功能，又以教育達成關懷的任務」的目標，從心靈環保出發，讓社會大眾獲得身心的安頓，以及溫馨的慰懷，讓行者從中能夠安心、安身、安家、安業，得到「四安」的關懷與祝福，為個人和社會都注入安定的力量。法鼓山關懷院主要是用正知、正念推動人間化佛法來圓滿生命各個階段的正行，舉凡四眾弟子生老病死的關懷，病房的慰問與皈依，臨終關懷或往生的助念、慰問關懷、佛化奠祭的協助，到植存環保生命園區等等，都是關懷院的服務範疇，以此，行者得以利人利已，進而達到人生圓滿的目標。

此次紐約美國漢傳佛教文化協會特別邀請法鼓山釋常哲法師來美弘法，法師通達經論，歷任法鼓山三峽天南寺監院、法鼓山僧團男眾部維那師、現任法鼓山護法總會關懷院監院。常年為大眾提供人生圓滿系列的生死學講座，亦時時以正信佛法入世弘化，關懷社會大眾，教導生、死兩相安，行菩薩願行。法師表示，了知生死學，臨終關懷（包括意外災難），除了利益往生者，更能撫慰家屬，幫助生者免於無助、無奈與恐懼，讓生死兩相安，這是佛教利人利己的菩薩道精神，是「智慧」與「慈悲」最具體的表現！常哲法師表示：有智慧的人，從世間百態中體會到人世間的無常，能用有限的生命做無量的奉獻，幫助自己及他人離苦得樂。如《雜阿含經》文所說「心得解脫、法喜利故、身病悉除」，法的療癒是一種人文思想，以佛典的療病觀、生死觀，看待疾病與死亡，從而改變生命的質地，把每天當作最後一天，放鬆身心、活在當下。如聖嚴法師的末後偈：「無事忙中老、空裡有哭笑、本來沒有我、生死皆可拋」。是我們著一生需要不斷學習、練習的功課，如此才能隨時，隨處坦然接受無常的到來，圓滿人生的最後一哩路。

若需進一步瞭解「許一個圓滿人生」免費講座詳情，請洽紐約漢傳佛教文化協會：917-860-7868 鄭小姐。

講座地點：台灣會館地址：144-37 Northern Blvd., Flushing, NY 11354 。