國際鋼琴大師郎朗最新專輯《郎朗：聖-桑》全球發行

國際鋼琴大師郎朗全新專輯《郎朗：聖-桑》，聚焦法國古典精品，3月1日全球同步發行！整張專輯的核心是聖-桑為雙鋼琴和管弦樂隊創作的“大型動物園 幻想曲”、極富魔力的《動物狂歡節》（Carnival of the Animals），以及技巧出眾的《第二鋼琴協奏曲》（Piano Concerto No. 2）。此外，還收錄十多首鋼琴獨奏、四手聯彈作品，其中既有來自拉威爾、福雷、德彪西的法國黃金時代的名曲，也有曾被忽視的法國女性作曲家的遺珠作品。專輯中的交響樂 團是由安德裏斯·尼爾森斯指揮的德國 萊比錫佈商大廈管弦樂團。此前，專輯已在全球多個地區開啟預售，並在德國、英國等多個國家的亞馬遜 榜單位列榜首。

熱鬧詼諧的大型動物園幻想曲

專輯開頭是來自法國作曲家卡米爾·聖-桑（Camille Saint-Saëns）的《動物狂歡節》。聖-桑是一位上通天文下曉地理的作曲家，也被譽為“法國的莫紮特”。一次偶然來到奧地利小村莊裏休養，聖-桑靈感迸發，在短短幾天內就完成了《動物狂歡節》組曲的創作，還不忘融入了羅西尼、奧芬巴赫、門德爾鬆的音樂。這部作品在1921年出版前一度被束之高閣，只被允許在非公開場合演出，因為聖-桑擔心失去“嚴肅藝術家”的聲譽。直到聖-桑過身後，完整組曲才得以出版，併出乎意料地迅速受到聽眾的熱烈歡迎。

郎朗決定把《動物狂歡節》這首曾讓幾代年輕聽眾陶醉、數百萬人入門古典音樂的作品放在專輯開頭，這來自他吸引兒童聽眾欣賞古典音樂的使命感。獅子、烏龜、大象、佈谷鳥……妳是否也好奇這些動物將如何在郎朗翻飛的指下栩栩如生？

高難度浪漫主義傑作 聖-桑《第二鋼琴協奏曲》

郎朗與聖-桑的《第二鋼琴協奏曲》的淵源可以追溯到學生時代，那時他就被這部融合了德國浪漫主義和法國風情的作品所吸引。他回憶說：“我一直很喜歡這首曲子。開頭是嚮巴赫致敬，第一樂章既有慢速的華彩，也有常規的快速樂段。第二樂章是諧謔曲，類似門德爾鬆的《仲夏夜之夢》，而終曲則非常炫技，就像巴赫、李斯特的結合體。它也很像一首管風琴協奏曲，但也有些精致的法國元素。”

這次錄制也是對萊比錫和聖-桑音樂歴史淵源的致敬：聖-桑於1868年5月在巴黎首演了他的《第二協奏曲》，之後的10月在萊比錫佈商大廈管弦樂團舉行了第二次演出。正如指揮安德裏斯·尼爾森斯所言，樂團“與聖-桑的音樂語言有著特殊的聯繫和解讀”。

聚焦法國作曲家 呈獻歴史遺珠作品

在聖-桑的兩部大型作品之外，郎朗在構思專輯時加入了巧思，讓選曲豐富多彩。從拉威爾緩慢莊重的《悼念公主的帕凡舞曲》，到聖-桑又一首精彩炫技的《六首練習曲》中的《托卡塔》，再到福雷優美典雅的《帕凡舞曲》和莊重且極具張力的《安魂曲》，還有改編自德利佈歌劇 《拉克美》中最美《花之二重唱》的鋼琴獨奏版，再回到德彪西詩情畫意的《小組曲》。一首又一首來自法國黃金時代的名曲，風格迥異，都將在郎朗的指下重現。

除了名家之外，專輯特別呈現了近年才被人們所熟知的五位法國女性作曲家的作品。包括莉莉·佈朗熱（ Lili Boulange）、梅拉妮-埃萊娜·波尼斯（Mélanie-Hélène Bonis）、路易絲·法倫克（Louise Farrenc）、熱爾曼·塔耶費爾（Germaine Tailleferre）以及夏洛特·索希（Charlotte Sohy）的作品。她們作品精美、令人著迷，就像被時間打磨過的珍珠，通過郎朗的演繹帶到更多聽眾的面前。對此郎朗說，“我第一次近距離接觸到法國女性作曲家的音樂。為了錄制這張專輯，我得以發掘出這些美麗的珍寶，很欣喜能夠與大家分享”。

全球上線 多重驚喜

在德國萊比錫佈商大廈音樂廳現場拍攝的聖-桑《第二鋼琴協奏曲》和《動物狂歡節》的兩部音樂會電影，會在全球的電視臺播放，觀眾可在DG唱片的視頻流媒體平臺STAGE+上觀看。由吉娜·愛麗絲擔任第二鋼琴的《動物狂歡節》已經可以看到啦，《第二鋼琴協奏曲》將於3月28日世界鋼琴日上線。

作為額外的驚喜，德意誌留聲機還將推出《動物狂歡節》的純數字版本，收聽方式在文末哦。該版本將由美國喜劇演員和電視主持人吉米·法倫朗誦旁白，念白出自美國詩人奧格登·納許在上個世紀為配合作品的每個樂章而創作的、深受聽眾喜愛的幽默詩篇。

《郎朗：聖-桑》 現已上線 各大音樂平臺就能收聽

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