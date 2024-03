03月05日(週二):

● IDNYC Renewals And Appointments

過期的紐約市民卡 更新與預約(線下)

03月05日(週二)上午10點至下午4點

主辦:Queens Public Library at Flushing

https://shorturl.at/iDFJ9

03月06日(週三):

● Chair Yoga For Seniors With Irene Failenbogen

老年人椅子瑜伽(線下)

03月06日(週三)下午3點至4點

主辦:Queens Public Library at Pomonok

https://shorturl.at/gwU08

● Yangge: Traditional Fan Dance Of Northern China

秧歌:中國北方民間的傳統舞蹈(線下&線上)

03月06日(週三)下午4點至5點

主辦:Queens Public Library at Flushing

https://shorturl.at/tDHO5

03月07日(週四):

● College Readiness: The Digital SAT - What’s New And How To Prepare For It

大學準備:線上SAT-新功能以及如何準備(線上)

03月07日(週四)晚上6點至7點

主辦:Queens Public Library

https://rb.gy/2tugjy

03月08日(週五):

● FREE Hip-hop with Linda

免費Hip-hop舞蹈課程(線下)

03月08日(週五)下午5點至6點

主辦:Glow Cultural Center

https://shorturl.at/gDE36

03月09日(週六):

● Art Of Living Series: Introduction To A Cup Of Tea

生活的藝術 主講:紐約七堂 第一講: 飲茶簡史(線下&線上)

03月09日(週六)下午2點至4點

主辦:Queens Public Library at Flushing

https://shorturl.at/fhpuK

● Chinese Knot Craft

中國結:手工藝編織(線下)

03月09日(週六)下午3點30分至5點

主辦:Queens Public Library at Woodside

https://shorturl.at/tuKS1