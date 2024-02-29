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東方遺珍即將舉辨中國古董收購會 歡迎參展

紐約訊
東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)在紐約和新澤西地區舉辨中國古董收購會，歡迎參展。
東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)在紐約和新澤西地區舉辨中國古董收購會，歡迎參展。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)高價收購中國古董或藝術品， 可現場免費評估，當場付款。收矚範圍：瓷器，玉器，古代及近現代書畫，銅器，竹木雕，景泰藍，剔紅漆器，文房用品，名酒茗茶等。您無需預約可把藏品帶到收購會，專業人員現場免費評估。如果您不方便親自攜帶藏品到現場，可聯繫專業人員預約上府估價或收購。聯繫熱線：1-800-575-5583。藏品照片請發送至：info＠orientalheritageinc.com。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)於2009年在加州註冊成立，是專業投資高品質中國古玩藝術品的公司。成立十多年來，公司長期在北美各地進行巡迴鑒定收購活動，建立了卓越的信譽，取得了廣大客戶的信任，從2016年至今，連續七年被美國商業改進局(Better Business Bureau) 評為A+企業。請登錄公司網站orientalheritageinc.com瞭解更多資訊，並可預約參加我們的收購活動。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)公司顧問團隊：

葉佩蘭：著名陶瓷鑒定專家，故宮博物院研究員，陶瓷組組長。中央電視台《鑒寶》欄目特邀專家。

單國強：著名書畫鑒定專家，故宮博物院研究員，宮廷部主任。中央電視台《鑒寶》欄目特邀專家。

高阿申：著名瓷器青銅器鑒定專家，上海收藏協會副會長，中央電視台《藝術品投資》欄目特邀專家。

劉靜：著名雜項鑒定專家，故宮博物院研究員，中央電視台《鑒寶》欄目特邀專家。

紐約和新澤西地區舉辨中國古董收購會時間地點如下：

日期：March 28th(週四)

Hyatt Regency New Brunswick

地址：2 Albany St, New Brunswick, NJ 08901

會議室：Salon CD

時間：9am---6pm

日期：March 29th(週五)

地點：HYATT REGENCY MORRISTOWN

地址：3 Speedwell Ave, Morristown, NJ 07960

會議室：Boardroom II

時間：9am---6pm

日期：March 30th(週六)

地點：Tarrytown Westchester Marriott

地址：670 White Plains Rd, Tarrytown, NY 10591

會議室：Salon 1

時間：9am---6pm

投資 加州 新澤西

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