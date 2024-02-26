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Gold Kili 金麒麟 創於「飲料王國」新加坡 薑晶系列飲品美國巿場熱銷

紐約訊
金麒麟產品薑茶系列新產品：薑抹茶拿鐵、薑奶茶等北美熱賣中。
金麒麟產品薑茶系列新產品：薑抹茶拿鐵、薑奶茶等北美熱賣中。

Gold Kili 金麒麟1985年始創於新加坡，從生產獨家配方烘焙的咖啡豆，到如今已是幾十種即溶飲料的生產商。歷經39年的發展，公司堅持食品安全和品質的要求，在生產過程中嚴格把關。為保證天然成分的味道，同時針對消費者的不同喜好，不斷改進和創新，開發出了多種新產品來迎合世界各地的消費者需求。

不只是日益流行的南洋風味研磨黑咖啡袋，Gold Kili也包括了白咖啡、奶茶、拿鐵、亞洲風味的飲料以及燕麥奶系列等即溶飲品。在美國華人市場，Gold Kili的薑晶系列在當地深受歡飲。在冬天泡一杯熱的薑飲料保持溫暖和增強免疫力，在夏天冷飲也能解渴促進食欲。為了帶給消費者更多選擇，Gold Kili近年推出了無添加蔗糖的選擇，包括天然薑袋，以及薑黃薑晶飲料。

金麒麟的即沖即飲薑品系列精選驅風老薑，滋味醇厚潤喉爽口，衛生包裝，保有天然味道，另有驅風寒、暖胃、提神的功效，是男女老幼皆適宜的最佳飲品。

金麒麟薑抹茶拿鐵是首家在粉狀即溶飲料巿場上推出抹茶粉與薑結合的美味產品，抹茶粉和薑的結合，不僅實現了絕無僅有的好味道，而且為薑愛好者們提供更多選擇。金麒麟採用優質的抹茶粉，傳統生產和最少的加工，以保留其原有的清香，無需擔心薑抹茶拿鐵會帶來甜膩感，薑還能幫助舒緩胃脹氣。抹茶粉含有大量左旋茶氨酸的健康成分，這種氨基酸可通過增加大腦中血清素和多巴胺的生成，來幫助提高記憶力和注意力。它比綠茶有更多的茶氨酸，能加強精神警覺性和放鬆思緒。茶葉收成前被遮擋得不透陽光能提高茶氨酸的成分，也使抹茶少了苦澀；此外，茶氨酸能刺激腦電波的產生。臨床試驗也證實茶氨酸能減少焦慮，降低血壓，增強記憶與學習能力，消除經期不適及擁有輕微抗氧化活性。雖然茶也含有咖啡因，但茶氨酸基酸的放鬆效果平衡了咖啡因的負作用。

創立於1985的新加坡金麒麟貿易公司，以生產各式即沖即飲便利飲料如咖啡、茶、麥片、薑晶等為主，其生產的系列產品是現代生活不可缺少的良伴。 美東總代理：森美進口公司，地址：100 Summit Place, Jersey City, NJ07305。免費電話：1800-888-8228，傳真：201-985-8055。網站：www.Summitimport.com。

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咖啡 新加坡 華人 免疫力

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