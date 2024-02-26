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台灣順天堂抗疫中藥 有效改善肺部功能 與身體疲倦

紐約訊
抗疫中藥湯品「清肺排毒湯」，是由漢代張仲景所著《傷寒雜病論》中的多個治療由寒邪引起的外感熱病的經典..
抗疫中藥湯品「清肺排毒湯」，是由漢代張仲景所著《傷寒雜病論》中的多個治療由寒邪引起的外感熱病的經典..

世界衛生組織專家表示，新冠疫情進入第五個年頭，雖然疫情已不再是全球突發衛生事件，但這種病毒仍在傳播、變異和致死。世衛組織提醒，尤其在冬季有其他呼吸道疾病疊加的情況下，各國更需要用好防治工具，減輕醫療系統的負擔。

基於最近的一些醫學分析，在所有引發症狀的新冠感染當中，估計有6%會造成新冠後遺症，這可能會讓患者的多器官在4-12個月甚至更長的時間裡承受負擔。人們對於新冠病毒仍然知之甚少；在感染病毒五年、十年甚至二十年後，會不會對心血管、肺部或者神經系統造成損害？這些還不得而知。

新冠病毒不僅會侵犯肺，還會留下包括腦霧、全身疲累的長新冠症狀，痊癒後還會出現長期疲倦、記憶力減退、頭暈、思考變慢等問題。

台灣80多年老字號順天堂出品的「清肺散」（或稱「清肺排毒湯」）可以有效改善肺部功能與身體疲倦。清肺散內容包括人參、麥冬、五味子，配上有茯苓、半夏、陳皮等組合的二陳湯複方，再加上柴胡、黃芩、升麻、薏苡仁等藥物組成。

順天堂「清肺散」是科學中藥，即是中藥濃縮的精華，在製作過程中必須要先經過水煮。水煮過的好處就是讓藥材中所含有的農藥與一些像是黃趜毒素等的成分，在水煮的過程中被分解掉；藥材中時常含有的重金屬成分經過水煮後，都只會累積在藥渣之中，然後將濃煮過後的湯藥再經過萃取，這時取得的藥粉才是真正安全的濃縮中藥粉。

紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY11355（喜來登酒店對面）。電話：718-445-2252。

疫情 世衛 法拉盛

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