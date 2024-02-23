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太子牌威州花旗參全美銷量冠軍 GBW官方認證有保障 質優價美

紐約訊
官方認證的太子牌威州花旗參高品質價格合理，送禮自用佳選。
官方認證的太子牌威州花旗參高品質價格合理，送禮自用佳選。

由於近年通貨膨脹因素，多數廠家表示今年花旗參價格可能將高於以往；全美銷售冠軍的美國太子行總裁錢思敬表示：因應Covid結束後民眾歸國送禮需求，以及近年來與Costco合作須提供大量、質量好且價格穩定的花旗參，因此太子行早已備有足量存貨得全力平衡價格；且太子行是花旗參威州參農會GBW最大的經銷商，可自多位長年合作的可靠認證參農挑選當季採收價格最合理、質量最佳的花旗參給民眾，進而將通貨膨脹的影響最小化；同時提醒民眾，市場上充斥許多廠家將不同產地且未經檢驗的參，重新於威州包裝而「號稱威州參」，再以低價出售企圖蒙騙民眾。民眾須認明GBW官方認證的老鷹徽號才是有保障、產地證明的百分百威州參。

美國威斯康辛州得獨特地理環境和合適的氣候，多項科學研究與醫藥領域已證明產自威州的花旗參，人參皂?，人參多醣等有效成分極高，可以穩定精神，改善疲勞，補氣強身，溫補降燥不上火，有很好的食療價值。GBW農會主席Robert Kaldunski曾多次說明：花旗參須於處女地種植，凡種過花旗參的土壤無法再次種植人參，任何大雨、下雪、蟲害等因素均可能造成花旗參損壞而無法收成，且一般要種植3-4年才能採收，因此非常珍貴。在西方醫學上，著名癌症治療組織「梅奧醫療中心 」(Mayo Clinic)研究顯示：使用威斯康辛州花旗參，患者明顯感到比較有精神及活力，且活動時也較少有疲勞癥狀，詳細研究內容，可瀏覽梅奧醫療中心的官網https://www.mayo.edu。

太子牌從種植、生產、包裝，對品質的標準近乎苛求並嚴謹地把關，打造了值得信賴的太子金字招牌。不只正統，質量更是最佳，高品質、價格合理就是太子牌給民眾的承諾。

太子牌威州花旗參得威州農業官方認證GBW授權，得於包裝上使用其老鷹徽號，保證100%美國威斯康辛州種植，絕無參雜； 通過USDA嚴格衛生檢驗鑑定的食安標準及符合FDA最高食安標準； 生產及包裝等過程中，亦完全符合cGMP(優良製造規範)標準。

太子牌花旗參系列產品，除了有不同規格的參根、切片、參粉、參丸、參糖，還有原枝花旗參切碎入包的原枝參茶，適合不同的送禮和自用需求。全美銷量冠軍的太子牌原枝花旗參茶，更是在美國專業認證的廠房生產，整個生產流程均符合良好生產規範的最高要求，質量遠高於市面上其他參茶，也是唯一於Costco售賣的花旗參茶品牌。

美國太子牌威州花旗參於各大華人超市、參茸行與雜貨店均有售賣，民眾如想瞭解更多有關花旗參訊息，可瀏覽www.popus.com或致電美國太子行總公司(800) 732-2328查詢。

威斯康辛州 通貨膨脹 華人超市 Costco 癌症

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