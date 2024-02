02月20日(週二):

● The Legacy Of The Dragon: Lunar New Year Music And Dance Celebration - Ba Ban Chinese Music Society

「龍之傳人」迎龍年樂舞音樂會 - 紐約八板中樂團(線下)

02月20日(週二)下午4點30分至5點30分

主辦:Queens Public Library at Queensboro Hill

https://rb.gy/oztzhb

02月21日(週三):

● Free Legal Clinic (Lower East Side)

免費法律諮詢(線下)

02月21日(週三)晚上6點30分至8點30分

主辦:Asian American Bar Association of New York

https://rb.gy/9rrpeo

02月22日(週四):

● Piano Concert, Featuring Chenxing Huang

Chenxing Huang 鋼琴獨奏會(線下)

02月22日(週四)下午2點至3點

主辦:Queens Public Library at Hunters Point

https://rb.gy/3habnv

● Culture Bridge: Celebrate Lunar New Year: East Meets West In A Symphony Of Tradition And Modernity

文化橋樑:慶祝農曆新年:東方與西方交響傳統與現代的交響樂 (線下&線上)

02月22日(週四)晚上6點至7點

主辦:Queens Public Library at Flushing

https://shorturl.at/bpHMR

02月24日(週六):

● Kunqu Makeup Demonstration

崑曲化妝示範與演講(線下)

02月24日(週六)下午2點至4點

主辦:Queens Public Library at Flushing

https://rb.gy/nsx9d5

● Easy Tai Chi For All (In Mandarin Chinese)

一起來學太極(線下)

02月24日(週六)上午10點45分至11點45分

主辦:Queens Public Library at Elmhurst

https://shorturl.at/diwH7

02月25日(週日):

● Lunar New Year 2024

中國新年慶典2024 (線下)

02月25日(週日)上午11點至下午3點

主辦:Glow Cultural Center

https://rb.gy/nll9oi