中美樂團三年重磅打造 音樂講述上海往事美國首演

紐約愛樂樂團、上海交響樂團與指揮家余隆聯合委約的全新半舞台歌劇《Émigré》，又名（上海！上海！）將於2月29日和3月1日在紐約上演，也是在美國的首演。

由紐約愛樂樂團、上海交響樂 團與指揮家余隆聯合委約的全新半舞台歌劇 《Émigré》，（直譯為「流亡者」，又名《上海！上海！》）歷經3年的創作歷程後，去年11月在上海世界首演後，將於2月29日和3月1日在紐約上演，也是在美國的首演。

1938德國 的「水晶之夜」，大禍將至，一對兄弟奧托和約瑟夫離開德國，前往意大利港口城市里雅斯特，登上了一艘開往上海的船以求生存。雖然兄弟倆對離開父母和家鄉感到悲傷，但他們也試圖適應中國的生活。醫生約瑟夫對傳統的中國醫學感興趣，造訪了一家中藥鋪，在那裡遇到了店主的女兒麗娜，她尚未擺脫母親在南京大屠殺中死亡的痛苦。他們相愛了，但跨文化的愛情遭到了家人的鄙視。全新半舞台歌劇《Émigré》由此展開，描繪了愛、失落與流亡的故事。集結國際翹楚歷三年打磨，包括電影作曲家阿龍•齊格曼（Aaron Zigman）作曲，格萊美獎得主馬克•坎貝爾（Mark Campbell）作詞，布羅克•奧爾什（Brock Walsh）補充作詞。

《Émigré》以華麗、浪漫的歌曲探索了這一鮮為人知的歷史時刻；優美的音樂與許多人經歷的現實形成鮮明對比。齊格曼的音樂融合了不同的流派和風格，反映了被譽為「東方巴黎」的20世紀30年代上海豐富多樣的音樂景觀。美國首演將以半舞台形式進行，以服裝和視覺投影元素為特色，與音樂相得益彰，並從不同的角度展示上海這座城市。 導演瑪麗•伯恩鮑姆（Mary Birnbaum）表示，「我們用這個故事來紀念被迫遠離家鄉的人，它講述的是『世界公民互相保護』的故事」。

上海交響樂團音樂總監余隆說，「此刻我內心非常激動，因為看到了我和我親愛的伙伴們一起奮鬥了三年的作品即將呈現給所有的觀眾。我最大的願望就是為上海這座城市給全世界送上一份特別重要的禮物，能夠把這段歷史重新記憶下來。這部作品的音樂特別動人，能感受到當年在至暗時刻所看到的一種希望。我們驕傲於這座城市的文明與善良，我們為人性的光輝感動，更感嘆上海早在那個時代就已經抒寫了人類命運共同體的篇章。 」

這部長達90分鐘的半舞台歌劇將在紐約首演時融入視覺元素，包括二戰和中國抗日戰爭中的大規模破壞情景。強大的演員陣容也將不變。獨唱演員包括飾演約瑟夫的男高音阿諾德•利文斯頓•蓋斯，飾演奧託的男高音馬修•懷特，飾演麗娜的女高音張玫瑰，飾演麗娜妹妹宋麗的女中音朱慧玲，以及飾演她們父親宋偉的男低音沈洋。

紐約愛樂合唱團是一支由紐約專業聲樂家組成的樂團，成立的目的是為了紀念樂團在 2022-23 樂季重返改造後的大衛•格芬音樂廳。紐約愛樂樂團的音樂家曾參加了上海的首演，而部分來自中國音樂家也將參加這次在紐約的首演。合唱團成員將唱猶太 教、基督教和佛教的祈禱文，拉開這部劇的序幕。

《Émigré》又名《上海！上海！》紐約首演將訂於2月29日（星期四）晚上7 時30分和3月1日(星期五)晚上8時在紐約上演，也是在美國的首演。音樂會僅兩場演出，餘票所剩無幾，購票從速，請掃碼或直接登錄官網 NYPHIL.ORG/EMIGRE訂購，票房電話：（212）875-5656，逕自音樂廳票房購票可節省網路手續費。音樂廳地址：林肯中心 David Geffen Hall/吳蔡劇場 Wu Tsai Theater, 10 Lincoln Center Plaza, New York, NY 10023。

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