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30年致力推廣茅台品牌 美國大文行酒業榮獲「風雨同舟」獎

紐約訊
貴州茅台集團領導向大文行酒業有限公司張瑞群總裁頒發「風雨同舟」獎。
貴州茅台集團領導向大文行酒業有限公司張瑞群總裁頒發「風雨同舟」獎。

長期致力在全美推廣貴州茅台酒的品牌和茅台文化，美國大文行酒業有限公司榮獲中國貴州茅台酒集團頒發的2023年度「風雨同舟」獎殊榮。

頒獎典禮是在2023年12月30日中國海南省三亞市舉行的2024貴州茅台酒全球海外工作會議中進行的，中國貴州茅台酒集團領導層和全球經銷商參加會議，全美經銷商大文行酒業的張瑞群總裁與會並領獎。

30多年前，貴州茅台酒的美國經銷商–美國大文行酒業有限公司獲得美國聯邦政府頒發的酒類進口執照，成為全美少數獲得該類執照的華人進口酒類經銷商之一，除了在紐約成立總公司外，並於南北加州及美南設立分公司，向全美中外酒類零售商推介中國貴州茅台酒集團所生產的各式白酒。

為讓中外人士深入認識茅台酒這個在中國具有數百年歷史的領先白酒品牌，大文行每年都在全美各地積極參與各類文化慶典活動，大力宣傳茅台酒文化。如每年在紐約市政府舉行的中國新年慶祝活動，炮竹文化節，中領館在僑社組織的多個慶祝活動等等，以及各種大型節慶，無不出現茅台文化的影子。

大文行酒業有限公司並於每年的新年、中秋節，在紐約時代廣場大螢幕上播出茅台酒的賀年廣告，透過各大傳媒及網絡向全球直播。

為感謝大文行酒業有限公司總裁張瑞群在過去30年來宣傳推廣茅台酒品牌的貢獻，茅台酒集團特別頒發「風雨同舟」獎給予張瑞群總裁及大文行，以表示對他30年來付出各種努力的認同及嘉獎。

獲此殊榮，張總裁深表謝意，同時表示會更加努力地拓展市場，將茅台酒品牌在全美的市場上做得更大更強，讓更多的美國人民瞭解、喜愛茅台酒這種香飄世界百年的中國名釀。

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