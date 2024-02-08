我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「健身迷」英王罹癌震驚全球 每天必做11分鐘加拿大空軍體能訓練

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

國稅局提醒謹慎挑選報稅專業人士

紐約訊

美國國稅局IRS）在即將到來的報稅季節前發布了一項重要提醒，呼籲納稅人在挑選報稅專業人士時要謹慎。隨著涉及稅收的欺詐和錯誤信息事件不斷增加，IRS強調了確保選擇可信賴的報稅專業人士的重要性。對於個人的財務狀況來說，選擇一位資格不夠或不道德的專業人士可能帶來嚴重後果。

IRS提供了一些建議，以協助納稅人在挑選報稅專業人士時做出明智的選擇。首先，要確保專業人士具有資格，並擁有預備報稅識別號（PTIN），這是合法性和責任制度的基本信息。其次，應調查專業人士的歷史，包括任何懲戒行動或投訴，可以查看Better Business Bureau並尋求朋友或家人的推薦。同時，納稅人應該明確了解專業人士的服務費用，並對以退稅百分比為基準的專業人士保持警惕，以避免利益衝突。

另外，IRS強調納稅人在挑選報稅專業人士時應確保專業人士在報稅截止日期後仍可聯繫，尤其是在出現問題或疑慮時。同時，應謹慎對待那些在沒有仔細審查財務狀況的情況下就保證特定退稅金額的專業人士，避免被不實承諾誤導。

最後，IRS強調儘管由第三方準備，納稅人最終仍然對他們的稅務申報的準確性負責。選擇一位信譽良好且合格的報稅專業人士是確保遵守稅法和法規的重要步驟。 IRS仍致力於保護納稅人並維護稅收體系的完整性，敦促個人在報稅季節期間積極採取措施，保護他們的財務利益。更多詳情請訪問國稅局官方網站www.irs.gov。

報稅 IRS 退稅 國稅局

上一則

鹹豬手南布碌崙一日3次作案 警方通緝

下一則

紐約客談／強勢的官方意志凌駕民意

熱門新聞

華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

2024-02-01 19:49
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

2024-02-02 06:17
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)

法拉盛華男才到美3天走失 母：兒精神狀態糟

2024-02-05 09:21
有民眾在地鐵上使用Apple Vision Pro，並把真實操作畫面公布(取自TikTok @nikiasmolina)

配戴Vision Pro搭地鐵 男子行為引發熱烈討論

2024-02-05 16:44

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他