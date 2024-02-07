紐約佛光山龍年迎新春 告別「疫起宅在家」

(上圖)覺麟法師與陳澄慧會長介紹新春年菜精緻料理義賣，包括「甜酸香芋寶、好運到酥烤、喜迎翠玉捲、吉祥雙拼盤、鳳飛展翅羹」。(中圖)住持介紹佛國之旅。(下圖)龍年迎春節目豐、告別「疫起宅在家」。住持當家協會會長及義工等合照於新春活動記者會後。

農曆2023年歲末之際，紐約佛光山喜迎龍年新春前夕，2月2日舉行「新春記者招待會暨聯誼會」，特邀紐約華人 新聞媒體蒞臨採訪。記者會由紐約佛光山住持覺麟法師主持，列席監院有霖法師、紐約協會會長陳澄慧20餘位與會者共襄盛會，共同啟動2024甲辰龍年。

記者會於上午假紐約道場二樓大殿拉開序幕，覺麟法師帶領媒體記者禮佛獻花祈福，將平安歡喜帶回家。隨後移駕至三樓，介紹新春文化藝術創意區，四樓茶禪區等。

覺麟法師致詞表示，今年佛光山開山祖師星雲大師 的新年賀辭「雲水自在 祥和歡喜」祝福大家2024甲辰龍年，「處處皆自在安樂，時時都歡喜吉祥」。為迎接2024「龍年」的到來，佛光山紐約道場將於2月9、10、11日三天舉辦新春文化表演，自除夕當天，安排系列新春活動讓民眾歡度佳節。法師提到，邁入2024年的甲辰龍年，帶著自在祥和及歡喜的心情重新走入人群、回到社群，開啟另一段嶄新的生活，歡迎所有民眾回寺走春、歡度新年。

新春系列走春活動，不僅傳揚中華傳統文化，也是人與人之間情感聯繫的文化橋樑；紐約道場在住持覺麟法師帶領下，與諸位法師暨紐約協會會長陳澄慧各分會會長及幹部共同規劃設計，讓各樓層呈現不同特色的主題裝飾，包括一樓「龍年賀喜」融和了傳統的迎春習俗與現代的科技動感，二樓殿堂「祈願平安燈籠祝福區」、三樓文化廣場區以佛光山開山星雲大師的「春聯墨寶」為主題，包含童軍宣導區、墨寶拓印、人生蔔事、手紙燈籠、墨寶年卡、特別介紹新科技佛國之旅等；四為茶區以設計創意以藍天星雲為背景，以勉懷佛光山開山祖師星雲大師，人間佛教遠遠流傳五大洲。

覺麟法師提到，除夕當天活動包括延生普佛、上開年香「燒年香、叩鐘祈福、平安燈許願、人生蔔事、年菜義賣」等，今年隆重推出5道精緻料理義賣，包括「甜酸香芋寶、好運到酥烤、喜迎翠玉捲、吉祥雙拼盤、鳳飛展翅羹」。初一則是禮千佛、新春素食文化活動，活動中推出「素食文化饗宴」，引領民眾重新認識素食，瞭解自然環保、永續經營的重要性，活動提供各地特色素食小吃，如：椰漿飯等20幾道多樣性的美味菜單，透過美食饗宴帶領民眾認識素食的世界、推動素食文化的意義所在。特別規劃景點攤位打卡等，適合家庭親子 、情侶、美食達人。希望社區民眾能夠歡歡喜喜的過新年，期待來年一起再聚過新年。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹三樓的新春系列活動，春節文化展覽、新春文化表演，道場的新春活動不只充滿了中國傳統年節氛圍，儀態莊嚴的佛光知賓義工以親切的笑容、熱情招待來寺迎接新年的民眾，也認識紐約道場不僅是大家的法身慧命之家，也是日常生活的藝術中心、學校，身心靈的加油站 ，歡迎大眾前來道場一同歡喜過年。今天的新春佈置由九個分會各顯神通，真空生妙有，集體創作，特別的意義在於分會發現人才，專長，勇於直下承擔。

住持覺麟法師親自泡台灣原生「森眾茶」招待記者們，台灣原生山茶樹，此稀有樹種擁有近千年的悠久歷史，且它不僅僅是一種植物亦是生態寶庫，更是生態系統的守護者和永續發展的象徵。

紐約佛光山誠邀民眾與親友一起回紐約道場點「平安燈」；上頭香，祈福，種下福田，點出自心的智慧慈悲及家庭的平安吉祥，也把平安如意帶回家，把歡喜佈滿人間。有關新春系列活動，民眾可致電(718)939-8318諮詢更多詳情；或瀏覽網頁﹕[email protected]及 www.fgsny.org。佛光山紐約道場﹕154 -37 Barclay Ave, Flushing. NY 11355。