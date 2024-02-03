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回饋客戶 Citi獨家新春促銷活動助您龍年一騰沖天

紐約訊
贈品圖示，並非實際尺寸。金墜不包含金項鏈。所有金墜、金手鐲及「龍運鼎盛」金擺飾均為Citi為2024年新春促銷活動獨家設計。每件24K純金「遊龍戲珠」金墜及24K純金「黃金火球」金墜中的珍珠顏色可能會有所不同。
贈品圖示，並非實際尺寸。金墜不包含金項鏈。所有金墜、金手鐲及「龍運鼎盛」金擺飾均為Citi為2024年新春促銷活動獨家設計。每件24K純金「遊龍戲珠」金墜及24K純金「黃金火球」金墜中的珍珠顏色可能會有所不同。

Citi非常高興能與華人社區攜手慶祝農曆新年，為客戶帶來一個特別的新春促銷活動。不論新或現有的Citi客戶，只需加入並完成合格銀行業務後，便可獲享Citi 2024年新春促銷活動精心設計的贈品，促銷將於2024年3月30日結束。此項贈品專為2024龍年新春設計，完美融合非凡匠藝與傳統生肖文化。作為最吉祥的生肖年份，龍是中國十二生肖中唯一帶有神話色彩的生肖，由鹿角、牛嘴、鷹爪、魚鱗、蛇身等動物形象合成，寓意平安吉祥及風調雨順。自古以來，龍是中國皇室和民間的崇拜對象和文化圖騰，是權威、力量和智慧的象徵，同時中國人亦自稱為「龍的傳人」。舞龍是中國節慶中經常出現的傳統表演活動，例如新春賀誕、結婚生子、開張動工等等。另外端午節賽龍舟的習俗已流傳過千年，龍舟劃過的水又稱「大吉水」，寓意吉祥。「龍」字出現在許多中國成語中，代表吉祥與宏願；諸如「龍飛鳳舞」、「龍馬精神」等祝福語，也經常將優秀和傑出的人比作龍，衍生出「望子成龍」、「飛龍在天」等詞，皆表達了對龍的崇敬與仰慕。龍年生育的孩子尤其受歡迎，因為人們相信他們會取得好運和成功，用「龍」字為寶寶起名的現象也很常見，代表了家長對孩子未來的期盼與祝福。

為慶祝龍年新春，新或現有的Citi客戶在加入並完成合格銀行業務後，可以根據合格存款的金額，獲得今年的龍年贈品。除了Yuna Cheong創作的「龍運鼎盛（Dragon Peak）」24K純金擺飾、還有18K金「龍光粼粼」金墜、24K純金「龍氣勃勃」金墜、24K純金「遊龍戲珠」金墜、24K純金加銀「龍力無窮」金銀手鐲、24K純金「黃金火球」金墜、24K純金「騰龍運來」金墜、以及24K純金「金龍逐火球」金手鐲，極具紀念意義。Citi 意識到龍在亞洲文化中的象徵性地位，瞭解華人客戶的價值觀和財務需求。龍的強大讓它可以主宰自己的命運，Citi同樣致力讓客戶實現自行主宰財政大權，並且提供強大穩健的財務方案以滿足他們的需求。Citi期盼新年的到來，祝福大家都有充滿繁榮、希望與和樂的一年。

此促銷活動於2024年3月30日截止。立即行動，請親臨您當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解本活動的詳情。

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